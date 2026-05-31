في تزامن فلكي نادر... "القمر الأزرق الصغير" يزين سماء دمشق
سبوتنيك عربي
31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T17:40+0000
تشهد سماء دمشق، مساء اليوم الأحد، ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "القمر الأزرق الصغير"، حيث يتزامن اكتمال البدر للمرة الثانية خلال شهر ميلادي واحد مع وصول القمر إلى نقطة الأوج، وهي أبعد نقطة له عن الأرض في مداره، في مشهد فلكي مميز يترافق مع ظهور أربعة من ألمع كواكب المجموعة الشمسية.
وأوضح عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية الفلكية السورية، نبيل البيش، أن خصوصية الظاهرة تكمن في اجتماع "القمر الأزرق" و"القمر الصغير" في ليلة واحدة، وهو أمر أقل شيوعاً من حدوث كل منهما بشكل منفصل، بحسب ماذكرت وكالة
الأنباء السورية (سانا).
كما أشار إلى إمكانية مشاهدة كوكبي الزهرة والمشتري بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي، فيما يظهر المريخ وزحل قبيل شروق الشمس.
وبيّن البيش أن مصطلح "القمر الأزرق" لا يرتبط بلون القمر، وإنما يشير إلى اكتمال البدر للمرة الثانية خلال شهر واحد، بينما يُطلق مصطلح "القمر الصغير" على البدر الذي يتزامن مع وجود القمر قرب نقطة الأوج، ما يجعله يبدو أصغر حجماً وأقل سطوعاً من المعتاد.
وأضاف أن بدر هذا المساء يُعد أصغر بدر
مكتمل خلال عام 2026، إذ سيبدو أصغر بنحو 5.5% وأقل سطوعاً بنحو 10.5% مقارنة بالمتوسط، إلا أن هذه الفروق تبقى طفيفة ويصعب ملاحظتها بالعين المجردة، مؤكداً أن متابعة الظاهرة لا تتطلب أي معدات رصد خاصة.
وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد عدداً من الظواهر الفلكية اللافتة، من بينها زخات شهب البرشاويات والتوأميات، إضافة إلى اقترانات بين القمر والكواكب اللامعة، ما يوفر فرصاً مميزة لهواة الفلك لمتابعة مشاهد سماوية استثنائية.