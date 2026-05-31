"مجلس السلام" يعقد مشاورات مع "حماس"... وواشنطن تؤكد نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
"مجلس السلام" يعقد مشاورات مع "حماس"... وواشنطن تؤكد نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
يعقد "مجلس السلام" الخاص بغزة محادثات مع حركة حماس الفلسطينية، الأسبوع المقبل، لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في القطاع. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
يعقد "مجلس السلام" الخاص بغزة محادثات مع حركة حماس الفلسطينية، الأسبوع المقبل، لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في القطاع.
في السياق، قالت مصادر إن مصر وجهت دعوة لوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية.
وأعلنت الحركة الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق.

وأكد الكاتب والباحث السياسي ربيع أبو حطب، أن المشاورات الجارية بشأن مستقبل قطاع غزة لا تحمل جديدًا بقدر ما تعكس استمرار الضغوط على حركة حماس لتقديم مزيد من التنازلات السياسية والأمنية، في وقت لا تمارس فيه الضغوط نفسها على إسرائيل.

وقال أبو حطب إن المطروح حاليًا يتركز على قضايا نزع سلاح حماس وإبعادها عن المشهد السياسي والإداري في غزة، دون إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتعلقة بإدخال المساعدات والمعدات وإزالة الركام وتحسين الأوضاع الإنسانية.
الولايات المتحدة تؤكد على نهاية عهد تحملها تكاليف الدفاع عن الدول الغنية
شدد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، على نهاية حقبة تحمّل واشنطن تكاليف الدفاع عن الدول الغنية، مبينًا أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق مبدأ "المسؤولية المشتركة" بدلًا من "الاعتماد على الحماية الأمريكية".
وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة في إدارة تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز قوة واشنطن ويرفع من كفاءة حلفائها وقدراتهم الدفاعية.
وذكر الباحث في العلاقات الدولية، د. محمد اليمني، أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي يعكس استراتيجية جديدة تنتهجها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، تتعلق بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.
ولفت إلى أن واشنطن ترى أن هذه المنطقة في القارة الآسيوية تتمتع بإمكانيات عسكرية واقتصادية وسياسية أكبر من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وفي الوقت نفسه يرسل وزير الدفاع الأمريكي رسالة إلى هذه الدول بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة، لكنها لن تنفق المزيد من أجل الدفاع عنها.
الصين تهدد أوروبا بإجراءات مضادة إذا فرضت عليها قيودا تجارية، وتعلن عن آلية للتشاور
حذرت الصين دول الاتحاد الأوروبي من المضي في فرض مزيد من القيود التجارية، عقب مناقشات أجرتها مؤسسات الاتحاد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين.
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية عن مباحثات تجري بين الصين والاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى شراكة الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة، التي وصفها بأنها قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأكد الأستاذ في كلية الدراسات الشرق أوسطية، د. سامي أبو عاصي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة من الإجراءات التي تستهدف الشركات الصينية تحت مبرر مواجهة ما يصفه بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" الصينية.
وأوضح أن هذه الإجراءات لا تزال في إطار النقاش ولم تتحول إلى قرارات نهائية حتى الآن، مشيرًا إلى أن المقترحات الأوروبية تشمل تقييد استثمارات الشركات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي، وإلزام الشركات الأوروبية بتنويع سلاسل التوريد.
السعودية تعلن نجاح موسم الحج، وتؤكد مواصلة تطوير الخدمات
أعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وقال الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، إن "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الدعم وتوفير الإمكانات والموارد".
وذكر أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. عبد الحفيظ محبوب، إن المملكة العربية السعودية تحشد كل إمكانياتها لإنجاح موسم الحج كل عام، لافتًا إلى أن الجهود هذا العام اختلفت حيث استخدمت المملكة لأول مرة تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود لتفادي الزحام، وتفادي تأثير حرارة الجو على الحجاج.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت جاءت استباقية لأي طارئ قد يعكر صفو أداء المناسك، لذلك مر الحج بسلام كبير.
ليفربول يقيل مدربه آرني سلوت، وتكهنات بعودة محمد صلاح للفريق
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل المدير الفني آرني سلوت عن منصبه، والبدء الفوري في عملية اختيار خليفة له، بعد الموسم السيئ الذي عاشه "الريدز" وخرج خالي الوفاض من كل البطولات.
في المقابل، أبرزت تقارير صحفية إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول مجددًا، عقب رحيل آرني سلوت، ما يفتح الباب أمام صلاح لإعادة النظر في قراره بمغادرة النادي.
ويرى الناقد الرياضي، حسين الفرماوي، أن قرار إدارة ليفربول جاء في التوقيت المناسب، بعد موسم وصفه بـ"المخيب للآمال" رغم الإمكانات الفنية والمالية الكبيرة التي توفرت للفريق.
وقال إن إدارة ليفربول فضّلت الانتظار حتى نهاية الموسم، لضمان حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في النهاية في تحقيق هذا الهدف بعد منافسة قوية على المراكز المؤهلة للبطولة القارية.
