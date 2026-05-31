"مجلس السلام" يعقد مشاورات مع "حماس"... وواشنطن تؤكد نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية

يعقد "مجلس السلام" الخاص بغزة محادثات مع حركة حماس الفلسطينية، الأسبوع المقبل، لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في القطاع.

2026-05-31T13:08+0000

في السياق، قالت مصادر إن مصر وجهت دعوة لوفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية.وأعلنت الحركة الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق.وقال أبو حطب إن المطروح حاليًا يتركز على قضايا نزع سلاح حماس وإبعادها عن المشهد السياسي والإداري في غزة، دون إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتعلقة بإدخال المساعدات والمعدات وإزالة الركام وتحسين الأوضاع الإنسانية.الولايات المتحدة تؤكد على نهاية عهد تحملها تكاليف الدفاع عن الدول الغنيةشدد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، على نهاية حقبة تحمّل واشنطن تكاليف الدفاع عن الدول الغنية، مبينًا أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق مبدأ "المسؤولية المشتركة" بدلًا من "الاعتماد على الحماية الأمريكية".وذكر الباحث في العلاقات الدولية، د. محمد اليمني، أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي يعكس استراتيجية جديدة تنتهجها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، تتعلق بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.ولفت إلى أن واشنطن ترى أن هذه المنطقة في القارة الآسيوية تتمتع بإمكانيات عسكرية واقتصادية وسياسية أكبر من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وفي الوقت نفسه يرسل وزير الدفاع الأمريكي رسالة إلى هذه الدول بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة، لكنها لن تنفق المزيد من أجل الدفاع عنها.الصين تهدد أوروبا بإجراءات مضادة إذا فرضت عليها قيودا تجارية، وتعلن عن آلية للتشاورحذرت الصين دول الاتحاد الأوروبي من المضي في فرض مزيد من القيود التجارية، عقب مناقشات أجرتها مؤسسات الاتحاد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين.كما أعلنت وزارة التجارة الصينية عن مباحثات تجري بين الصين والاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار.وأكد الأستاذ في كلية الدراسات الشرق أوسطية، د. سامي أبو عاصي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة من الإجراءات التي تستهدف الشركات الصينية تحت مبرر مواجهة ما يصفه بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" الصينية.وأوضح أن هذه الإجراءات لا تزال في إطار النقاش ولم تتحول إلى قرارات نهائية حتى الآن، مشيرًا إلى أن المقترحات الأوروبية تشمل تقييد استثمارات الشركات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي، وإلزام الشركات الأوروبية بتنويع سلاسل التوريد.السعودية تعلن نجاح موسم الحج، وتؤكد مواصلة تطوير الخدماتأعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدة أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وقال الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، إن "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الدعم وتوفير الإمكانات والموارد". وذكر أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت جاءت استباقية لأي طارئ قد يعكر صفو أداء المناسك، لذلك مر الحج بسلام كبير.ليفربول يقيل مدربه آرني سلوت، وتكهنات بعودة محمد صلاح للفريقأعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل المدير الفني آرني سلوت عن منصبه، والبدء الفوري في عملية اختيار خليفة له، بعد الموسم السيئ الذي عاشه "الريدز" وخرج خالي الوفاض من كل البطولات.في المقابل، أبرزت تقارير صحفية إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول مجددًا، عقب رحيل آرني سلوت، ما يفتح الباب أمام صلاح لإعادة النظر في قراره بمغادرة النادي.وقال إن إدارة ليفربول فضّلت الانتظار حتى نهاية الموسم، لضمان حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في النهاية في تحقيق هذا الهدف بعد منافسة قوية على المراكز المؤهلة للبطولة القارية.

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

