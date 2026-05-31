منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاح موسم الحج لهذا العام
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafaالحجاج يؤدون الصلاة عند الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم أثناء حضورهم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، قبل بدء موسم الحج في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 22 مايو/ أيار 2026
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafa
تابعنا عبر
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بنجاح موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة على إتمام الموسم بنجاح.
وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نجاح موسم الحج يعكس جهوداً كبيرة في التنظيم والإدارة، مشيراً إلى الدور البارز للعاملين في القطاع الصحي.
وأعرب عن تقديره الخاص للعاملين الصحيين الذين أسهموا في توفير موسم حج آمن وصحي، موجهاً التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.
Congratulations to the Kingdom of #SaudiArabia on the successful completion of this year’s #Hajj. My special appreciation to all health workers whose efforts contributed to a safe and healthy Hajj season. Eid Mubarak!https://t.co/h2QvVh4R9Z— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 31, 2026
Congratulations to the Kingdom of #SaudiArabia on the successful completion of this year’s #Hajj. My special appreciation to all health workers whose efforts contributed to a safe and healthy Hajj season. Eid Mubarak!https://t.co/h2QvVh4R9Z— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 31, 2026
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج.
وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل: إن "خلو الموسم من التفشيات الوبائية يعكس العناية التي توليها القيادة السعودية بصحة ضيوف الرحمن، ويؤكد كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن وصحي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)".
وأضاف أن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية صحة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الموسم صحيًا يسهم أيضًا في تعزيز السلامة الصحية على المستوى العالمي مع عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.
29 مايو, 20:04 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وثمّنت الوزارة جهود الكوادر الصحية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدة بما قدمته من عمل متكامل أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وترسيخ مكانة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة خلال موسم الحج.