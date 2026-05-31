منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاح موسم الحج لهذا العام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاح موسم الحج لهذا العام
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بنجاح موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة على إتمام الموسم... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نجاح موسم الحج يعكس جهوداً كبيرة في التنظيم والإدارة، مشيراً إلى الدور البارز للعاملين في القطاع الصحي.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج.وأضاف أن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية صحة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الموسم صحيًا يسهم أيضًا في تعزيز السلامة الصحية على المستوى العالمي مع عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.وثمّنت الوزارة جهود الكوادر الصحية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدة بما قدمته من عمل متكامل أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وترسيخ مكانة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة خلال موسم الحج.
16:39 GMT 31.05.2026
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafaالحجاج يؤدون الصلاة عند الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم أثناء حضورهم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، قبل بدء موسم الحج في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 22 مايو/ أيار 2026
الحجاج يؤدون الصلاة عند الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم أثناء حضورهم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، قبل بدء موسم الحج في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بنجاح موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة على إتمام الموسم بنجاح.
وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نجاح موسم الحج يعكس جهوداً كبيرة في التنظيم والإدارة، مشيراً إلى الدور البارز للعاملين في القطاع الصحي.
وأعرب عن تقديره الخاص للعاملين الصحيين الذين أسهموا في توفير موسم حج آمن وصحي، موجهاً التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج.

وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل: إن "خلو الموسم من التفشيات الوبائية يعكس العناية التي توليها القيادة السعودية بصحة ضيوف الرحمن، ويؤكد كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن وصحي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)".

وأضاف أن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية صحة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الموسم صحيًا يسهم أيضًا في تعزيز السلامة الصحية على المستوى العالمي مع عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.
وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وثمّنت الوزارة جهود الكوادر الصحية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدة بما قدمته من عمل متكامل أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وترسيخ مكانة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة خلال موسم الحج.
