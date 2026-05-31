منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاح موسم الحج لهذا العام

سبوتنيك عربي

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بنجاح موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة على إتمام الموسم... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T16:39+0000

وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نجاح موسم الحج يعكس جهوداً كبيرة في التنظيم والإدارة، مشيراً إلى الدور البارز للعاملين في القطاع الصحي.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج.وأضاف أن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية صحة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الموسم صحيًا يسهم أيضًا في تعزيز السلامة الصحية على المستوى العالمي مع عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.وثمّنت الوزارة جهود الكوادر الصحية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدة بما قدمته من عمل متكامل أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وترسيخ مكانة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة خلال موسم الحج.

