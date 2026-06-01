الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في منطقة الخليج
2026-06-01T04:11+0000
04:11 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 01.06.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة أمريكية "انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة "سيريك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري في بيان: "في أعقاب الاعتداء، الذي نفّذه قبل ساعات الجيش الأمريكي المعتدي على برج اتصالات في جزيرة "سيريك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران، استهدف مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية، التي انطلقت منها عملية الاعتداء، وتم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا".
وأضاف البيان: "تحذر القوة الجوفضائية للحرس الثوري من أنه في حال تكرار أي اعتداء، فإن الرد سيكون مختلفًا تمامًا، وستقع مسؤوليته على عاتق النظام الأمريكي المعتدي".
في السياق، أعلن الجيش الكويتي اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها شنت غارات جوية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غوروك وقشم بإيران.
وأشارت "سنتكوم" إلى أن ضرباتها نُفذت يومي السبت والأحد (أمس وأول أمس)، ردًا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.