الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في منطقة الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة أمريكية "انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة "سيريك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد

وقال الحرس الثوري في بيان: "في أعقاب الاعتداء، الذي نفّذه قبل ساعات الجيش الأمريكي المعتدي على برج اتصالات في جزيرة "سيريك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران، استهدف مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية، التي انطلقت منها عملية الاعتداء، وتم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا".في السياق، أعلن الجيش الكويتي اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.وأشارت "سنتكوم" إلى أن ضرباتها نُفذت يومي السبت والأحد (أمس وأول أمس)، ردًا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.عراقجي: المحادثات مع واشنطن مستمرة وكل ما يتم تداوله مجرد تكهنات

