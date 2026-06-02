https://sarabic.ae/20260602/محكمة-تونسية-تقضي-بسجن-راشد-الغنوشي-لمدة-30-سنة-في-قضية-الجهاز-السري-لحركة-النهضة-1113982188.html

محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي لمدة 30 سنة في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة"

محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي لمدة 30 سنة في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة"

سبوتنيك عربي

قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب، أمس الثلاثاء، بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 30 سنة في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة". 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T22:30+0000

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وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر قضائي، إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت عشية الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي".ومثل في هذه القضية "35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي [موقوف] ونائبه علي العريض [موقوف] إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم فيما يُعرف بقضية الغرفة السوداء".وجرت محاكمة المتهمين في "جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب".يذكر أن ملف هذه القضية أُثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في شباط/فبراير وتموز/يوليو من سنة 2013.وكانت محكمة الاستئناف في تونس، قضت في شباط/ فبراير الماضي، بسجن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي لمدة 20 عاما فيما يُعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2".وكانت محكمة تونسية، قضت في شباط/فبراير 2025، بسجن الرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي لمدة 22 عاما، ولمدد متفاوتة لآخرين بينهم رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي، في القضية المتعلقة بزعزعة أمن الدولة وتبييض الأموال.

https://sarabic.ae/20250708/الحكم-بالسجن-14-عاما-ضد-الغنوشي-وأحكام-تصل-إلى-35-عاما-في-قضية-التآمر-الثانية-بتونس-1102504412.html

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