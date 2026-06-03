https://sarabic.ae/20260603/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساهمة-في-إيجاد-حلول-دبلوماسية-للصراع-حول-إيران-1114015100.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول دبلوماسية للصراع حول إيران

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول دبلوماسية للصراع حول إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة للمساهمة الفعّالة في البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للنزاع المحيط بإيران، مشيرة... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T16:42+0000

2026-06-03T16:42+0000

2026-06-03T16:42+0000

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وقالت زاخاروفا في ردّها على سؤال صحفي نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نعتقد أن التناقضات القائمة هناك يمكن، بل يجب، حلّها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، من خلال تطوير حلول توافقية تستند إلى المصالح المشروعة لجميع الدول، وفقا للمعايير الأساسية للقانون الدولي. ونحن على استعداد لمواصلة تيسير هذا الأمر بنشاط".وقالت: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا التطور في الأحداث (استئناف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران)، والذي قد يؤدي إلى استئناف صراع عسكري سياسي واسع النطاق في منطقة الخليج، جراء العدوان العسكري، الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260603/إعلام-إيران-لم-تقدم-أي-رد-للأمريكيين-حتى-الآن-1114001939.html

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