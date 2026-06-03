https://sarabic.ae/20260603/الصحة-اللبنانية-ادعاءات-إسرائيل-بشأن-مستشفى-تبنين-تمثل-تهديدا-خطيرا-لمنشأة-صحية-حيوية-1114005772.html
الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية
الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الصحة العامة اللبنانية من خطورة ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:50+0000
2026-06-03T14:50+0000
2026-06-03T14:50+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_f9b3b26ee54cccd5cebe6c70ef24fabf.jpg
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الصحية للأهالي في منطقة تتعرض بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة، مؤكدة أن المنشأة تضم مركزًا تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني بهدف دعم الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيها. وأضافت أن الجيش اللبناني يتخذ نقطة ثابتة عند مدخل المستشفى، كما تم نقل المستوصف التابع له إلى داخل المبنى، مشددة على أن العاملين والمرضى هم الوحيدون الموجودون داخل المستشفى. وأكدت الوزارة أن التهديدات الموجهة إلى مستشفى تبنين تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات المتضررة كليًا أو جزئيًا، فضلاً عن تزايد الهجمات التي تستهدف المسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية. وشددت وزارة الصحة اللبنانية على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإسعافي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html
https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_76:0:1200:843_1920x0_80_0_0_06bcbdff8405a2af500b1cc5a65f17b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية
حذرت وزارة الصحة العامة اللبنانية من خطورة ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمنشأة صحية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، حيث يعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية والصحية في قضاء بنت جبيل.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الصحية للأهالي في منطقة تتعرض بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة
، مؤكدة أن المنشأة تضم مركزًا تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني بهدف دعم الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيها.
وأضافت أن الجيش اللبناني
يتخذ نقطة ثابتة عند مدخل المستشفى، كما تم نقل المستوصف التابع له إلى داخل المبنى، مشددة على أن العاملين والمرضى هم الوحيدون الموجودون داخل المستشفى.
وحملت وزارة الصحة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال المستشفى، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المنشأة والاطلاع ميدانيًا على طبيعة عملها والتأكد من خلوها من أي نشاط غير طبي.
وأكدت الوزارة أن التهديدات الموجهة إلى مستشفى تبنين تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات المتضررة كليًا أو جزئيًا، فضلاً عن تزايد الهجمات
التي تستهدف المسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإسعافي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".