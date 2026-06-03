https://sarabic.ae/20260603/الصحة-اللبنانية-ادعاءات-إسرائيل-بشأن-مستشفى-تبنين-تمثل-تهديدا-خطيرا-لمنشأة-صحية-حيوية-1114005772.html

الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية

الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الصحة العامة اللبنانية من خطورة ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T14:50+0000

2026-06-03T14:50+0000

2026-06-03T14:50+0000

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وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الصحية للأهالي في منطقة تتعرض بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة، مؤكدة أن المنشأة تضم مركزًا تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني بهدف دعم الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيها. وأضافت أن الجيش اللبناني يتخذ نقطة ثابتة عند مدخل المستشفى، كما تم نقل المستوصف التابع له إلى داخل المبنى، مشددة على أن العاملين والمرضى هم الوحيدون الموجودون داخل المستشفى. وأكدت الوزارة أن التهديدات الموجهة إلى مستشفى تبنين تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات المتضررة كليًا أو جزئيًا، فضلاً عن تزايد الهجمات التي تستهدف المسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية. وشددت وزارة الصحة اللبنانية على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإسعافي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

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