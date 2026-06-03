الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/الصحة-اللبنانية-ادعاءات-إسرائيل-بشأن-مستشفى-تبنين-تمثل-تهديدا-خطيرا-لمنشأة-صحية-حيوية-1114005772.html
الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية
الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الصحة العامة اللبنانية من خطورة ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:50+0000
2026-06-03T14:50+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_f9b3b26ee54cccd5cebe6c70ef24fabf.jpg
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الصحية للأهالي في منطقة تتعرض بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة، مؤكدة أن المنشأة تضم مركزًا تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني بهدف دعم الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيها. وأضافت أن الجيش اللبناني يتخذ نقطة ثابتة عند مدخل المستشفى، كما تم نقل المستوصف التابع له إلى داخل المبنى، مشددة على أن العاملين والمرضى هم الوحيدون الموجودون داخل المستشفى. وأكدت الوزارة أن التهديدات الموجهة إلى مستشفى تبنين تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات المتضررة كليًا أو جزئيًا، فضلاً عن تزايد الهجمات التي تستهدف المسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية. وشددت وزارة الصحة اللبنانية على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإسعافي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html
https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_76:0:1200:843_1920x0_80_0_0_06bcbdff8405a2af500b1cc5a65f17b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الصحة اللبنانية: ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفى تبنين تمثل تهديدا خطيرا لمنشأة صحية حيوية

14:50 GMT 03.06.2026
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
حذرت وزارة الصحة العامة اللبنانية من خطورة ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمنشأة صحية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، حيث يعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية والصحية في قضاء بنت جبيل.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الصحية للأهالي في منطقة تتعرض بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة، مؤكدة أن المنشأة تضم مركزًا تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني بهدف دعم الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيها.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان
أمس, 19:02 GMT
وأضافت أن الجيش اللبناني يتخذ نقطة ثابتة عند مدخل المستشفى، كما تم نقل المستوصف التابع له إلى داخل المبنى، مشددة على أن العاملين والمرضى هم الوحيدون الموجودون داخل المستشفى.
وحملت وزارة الصحة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال المستشفى، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المنشأة والاطلاع ميدانيًا على طبيعة عملها والتأكد من خلوها من أي نشاط غير طبي.
وأكدت الوزارة أن التهديدات الموجهة إلى مستشفى تبنين تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات المتضررة كليًا أو جزئيًا، فضلاً عن تزايد الهجمات التي تستهدف المسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
أمس, 15:37 GMT
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإسعافي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала