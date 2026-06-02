بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

انجلى غبار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بالقرب من مستشفى جبل عامل في مدينة صور، جنوبي لبنان، وتكشفت الأضرار التي خلفتها الصواريخ الثلاثة التي دمرت... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T15:37+0000

وجال مراسل "سبوتنيك" داخل المستشفى والأقسام التي تضررت بشدة نتيجة عصف الغارات والحجارة والشظايا، ففي الطابق الأول "الأطفال" غطى الغبار والحجارة القسم حيث تناثرت أسرّة حديثي الولادة في الأرجاء.وأضافت والدة الطفل: "كنت في المنزل عندما سمعت عن موقع الضربة، لأسارع بالذهاب إلى المستشفى حيث وجدت طفلي بأمان".وتقول الزوجة نتاليا: "زوجي دكتور طوارئ ونحن هنا منذ اليوم الأول للحرب وصامدين في مدينة صور، اعتقدنا أننا بأمان داخل المستشفى ولم ننزح إلى منطقة أخرى".وأضافت: "لحظة وقوع الغارة انطفأ النور، وسمعنا أصوات الحجارة والردم والعصف الذي ضرب المكان، الباب كسر والشباك تطاير، ولم نعد نرى أي شيء من الغبار. كنا هنا أنا والأولاد نائمين لحظة الضربة".وفي حين كان هنالك تخوّف من أن يفقد القابعون في العناية المشددة حياتهم، لأن بعضهم يحتاج للأوكسجين بشكل متواصل، قال الممرض في قسم العناية إسماعيل سعيد: "كان يوما لا يوصف اختلطت فيه المشاعر بين الخوف والواجب، وطبعا نحن في هذه المهنة يطغى علينا دائما شعور الواجب تجاه المريض".وأضاف: "في يوم عمل خلال الحرب حدثت الغارة مقابل المستشفى وبدأ الزجاج يتكسر والجدران تتهاوى. تعرضنا للصدمة لدقائق ومن بعدها ركضنا نحو المرضى لنتطمئن عليهم لأنه أمانة لدينا"، مشيرًا إلى أنه تم "إعطاء كل مريض بالأوكسجين اللازم وإجراء الإسعافات الأولية، كما تم نقلهم إلى أقسام عناية في مبنى مجاور، والحمد لله تمكنا من التعامل مع جميع الحلات بسرعة فائقة".وتابع سعيد: "كان يوما صعبا جدا، وكنا في اليوم ذاته نستذكر مجزرة "البايجر"، وكمية الحالات التي تعاملنا معها وأنه كان أصعب يوم، ولكن يبدو أنه لدى إسرائيل أيام أصعب علينا".

سبوتنيك عربي

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

