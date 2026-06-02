بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html
بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
انجلى غبار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بالقرب من مستشفى جبل عامل في مدينة صور، جنوبي لبنان، وتكشفت الأضرار التي خلفتها الصواريخ الثلاثة التي دمرت... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T15:37+0000
2026-06-02T15:37+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
مستشفى
غارة إسرائيلية
حاضنة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113963311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d0d65c18e5652350ff1c815ce610882.jpg
وجال مراسل "سبوتنيك" داخل المستشفى والأقسام التي تضررت بشدة نتيجة عصف الغارات والحجارة والشظايا، ففي الطابق الأول "الأطفال" غطى الغبار والحجارة القسم حيث تناثرت أسرّة حديثي الولادة في الأرجاء.وأضافت والدة الطفل: "كنت في المنزل عندما سمعت عن موقع الضربة، لأسارع بالذهاب إلى المستشفى حيث وجدت طفلي بأمان".وتقول الزوجة نتاليا: "زوجي دكتور طوارئ ونحن هنا منذ اليوم الأول للحرب وصامدين في مدينة صور، اعتقدنا أننا بأمان داخل المستشفى ولم ننزح إلى منطقة أخرى".وأضافت: "لحظة وقوع الغارة انطفأ النور، وسمعنا أصوات الحجارة والردم والعصف الذي ضرب المكان، الباب كسر والشباك تطاير، ولم نعد نرى أي شيء من الغبار. كنا هنا أنا والأولاد نائمين لحظة الضربة".وفي حين كان هنالك تخوّف من أن يفقد القابعون في العناية المشددة حياتهم، لأن بعضهم يحتاج للأوكسجين بشكل متواصل، قال الممرض في قسم العناية إسماعيل سعيد: "كان يوما لا يوصف اختلطت فيه المشاعر بين الخوف والواجب، وطبعا نحن في هذه المهنة يطغى علينا دائما شعور الواجب تجاه المريض".وأضاف: "في يوم عمل خلال الحرب حدثت الغارة مقابل المستشفى وبدأ الزجاج يتكسر والجدران تتهاوى. تعرضنا للصدمة لدقائق ومن بعدها ركضنا نحو المرضى لنتطمئن عليهم لأنه أمانة لدينا"، مشيرًا إلى أنه تم "إعطاء كل مريض بالأوكسجين اللازم وإجراء الإسعافات الأولية، كما تم نقلهم إلى أقسام عناية في مبنى مجاور، والحمد لله تمكنا من التعامل مع جميع الحلات بسرعة فائقة".وتابع سعيد: "كان يوما صعبا جدا، وكنا في اليوم ذاته نستذكر مجزرة "البايجر"، وكمية الحالات التي تعاملنا معها وأنه كان أصعب يوم، ولكن يبدو أنه لدى إسرائيل أيام أصعب علينا".
لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113963311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1a486d98097df11040e9784b9736353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب اللبناني, مستشفى, غارة إسرائيلية, حاضنة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, مستشفى, غارة إسرائيلية, حاضنة, تقارير سبوتنيك, حصري

بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان

15:37 GMT 02.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
انجلى غبار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بالقرب من مستشفى جبل عامل في مدينة صور، جنوبي لبنان، وتكشفت الأضرار التي خلفتها الصواريخ الثلاثة التي دمرت المبنى المستهدف بالإضافة إلى مرآب المستشفى، بالإضافة لدمار كبير لحق بالطابق الأول المخصص للأطفال وحديثي الولادة، والطابق الثاني الذي يتضمن العناية الفائقة.
وجال مراسل "سبوتنيك" داخل المستشفى والأقسام التي تضررت بشدة نتيجة عصف الغارات والحجارة والشظايا، ففي الطابق الأول "الأطفال" غطى الغبار والحجارة القسم حيث تناثرت أسرّة حديثي الولادة في الأرجاء.
وفي السياق، قالت مروة موسى والدة الطفل حديث الولادة يوسف الجشي لـ"سبوتنيك": "طفلي عمرة 13 يوما، وكنت قد ولدت في مستشفى حيرام التي تعرضت أيضا للضرر نتيجة الغارات الإسرائيلية، فانتقلت إلى مستشفى جبل عامل لأنه يحتاج إلى سرير حاضن وباعتبار أن المستشفى بموقع آمن، إلا أن المستشفى تعرض محيطها إلى غارة وتضررت".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأضافت والدة الطفل: "كنت في المنزل عندما سمعت عن موقع الضربة، لأسارع بالذهاب إلى المستشفى حيث وجدت طفلي بأمان".
ولأن المستشفيات في الجنوب تحتاج في هذه الأيام لوجود الأطباء بشكل أكبر، أحضر أحد أطباء الطوارئ زوجته وولديه إلى المستشفى والمكوث داخل إحدى الغرف التي تعرضت أيضا لدمار كبير.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتقول الزوجة نتاليا: "زوجي دكتور طوارئ ونحن هنا منذ اليوم الأول للحرب وصامدين في مدينة صور، اعتقدنا أننا بأمان داخل المستشفى ولم ننزح إلى منطقة أخرى".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأضافت: "لحظة وقوع الغارة انطفأ النور، وسمعنا أصوات الحجارة والردم والعصف الذي ضرب المكان، الباب كسر والشباك تطاير، ولم نعد نرى أي شيء من الغبار. كنا هنا أنا والأولاد نائمين لحظة الضربة".

وفي حصيلة ليست نهائية للغارات على مبان بمحاذاة مستشفى جبل عامل، قُتل 4 أشخاص وجُرح 50 اَخرون.

© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وفي حين كان هنالك تخوّف من أن يفقد القابعون في العناية المشددة حياتهم، لأن بعضهم يحتاج للأوكسجين بشكل متواصل، قال الممرض في قسم العناية إسماعيل سعيد: "كان يوما لا يوصف اختلطت فيه المشاعر بين الخوف والواجب، وطبعا نحن في هذه المهنة يطغى علينا دائما شعور الواجب تجاه المريض".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأضاف: "في يوم عمل خلال الحرب حدثت الغارة مقابل المستشفى وبدأ الزجاج يتكسر والجدران تتهاوى. تعرضنا للصدمة لدقائق ومن بعدها ركضنا نحو المرضى لنتطمئن عليهم لأنه أمانة لدينا"، مشيرًا إلى أنه تم "إعطاء كل مريض بالأوكسجين اللازم وإجراء الإسعافات الأولية، كما تم نقلهم إلى أقسام عناية في مبنى مجاور، والحمد لله تمكنا من التعامل مع جميع الحلات بسرعة فائقة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتابع سعيد: "كان يوما صعبا جدا، وكنا في اليوم ذاته نستذكر مجزرة "البايجر"، وكمية الحالات التي تعاملنا معها وأنه كان أصعب يوم، ولكن يبدو أنه لدى إسرائيل أيام أصعب علينا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала