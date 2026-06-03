https://sarabic.ae/20260603/باحث-في-الشأن-السياسي-الحضور-الواسع-في-سان-بطرسبورغ-رد-على-الغرب-الذي-فشل-في-عزل-روسيا-1114027576.html

باحث في الشأن السياسي: الحضور الواسع في سان بطرسبورغ رد على الغرب الذي فشل في عزل روسيا

باحث في الشأن السياسي: الحضور الواسع في سان بطرسبورغ رد على الغرب الذي فشل في عزل روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المحامي والباحث في الشأن السياسي من الجليل، الدكتور لؤي زريق، تعليقا على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أن روسيا جمعت في السنوات الأخيرة من كل... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T20:30+0000

2026-06-03T20:30+0000

2026-06-03T20:30+0000

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وقال زريق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الحضور الواسع الموجود في روسيا هو رد قاطع ومهم للغرب الذي حاول منذ سنوات عزل روسيا، كما أن هذا الزخم الكبير الموجود في المنتدى له تأثير أيضاً على موضوع العولمة وعلى عالم متعدد الأقطاب متنوع بأفكاره وبرؤيته"، مضيفا: "هناك دول لا تزال تعتقد أن مقاطعة روسيا هي شهادة شرف لها ولا تستطيع أن تتفهم أن روسيا هي عصب رئيسي في هذا العالم، وهي تقول اليوم للعالم أنا موجودة وسأبقى، ومن سينهار ليست روسيا بل أعداؤها". وعن مشاركة نائب ألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المنتدى، قال إن "ألمانيا كانت تربطها علاقات وطيدة جدا بروسيا، والاقتصاد الألماني استفاد جدا من خيرات روسيا من الغاز ومن النفط، ورغم القطيعة بين روسيا وألمانيا إلا أن الكثير من الشركات الألمانية لا تزال تعمل في روسيا، وبالتالي ليس من المستغرب أن تكون ألمانيا في المنتدى فهناك أحزاب ترى الأمور بشكل مختلف عن ميرتس". وتابع زريق: "سيأتي يوم وتفهم الولايات المتحدة وأوروبا أن عدم التعاون مع روسيا لا يصب في مصلحتهما، آملا أن "يكون المناخ العالمي أفضل مع هذه المشاركات التي نراها في منتدى سان بطرسبورغ".وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية.ويشارك في المنتدى نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.

https://sarabic.ae/20260603/خبراء-لـسبوتنيك-منتدى-سان-بطرسبورغ-نافذة-روسيا-الناعمة-على-العالم-1114012825.html

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