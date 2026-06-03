https://sarabic.ae/20260603/خبراء-لـسبوتنيك-منتدى-سان-بطرسبورغ-نافذة-روسيا-الناعمة-على-العالم-1114012825.html
خبراء لـ"سبوتنيك": منتدى سان بطرسبورغ نافذة روسيا الناعمة على العالم
خبراء لـ"سبوتنيك": منتدى سان بطرسبورغ نافذة روسيا الناعمة على العالم
سبوتنيك عربي
أكد المستشار في العلاقات الدولية، أحمد ندا، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، نافذة ناعمة لروسيا على العالم أجمع وبالأخص حاليا على الشرق الأوسط حيث تبدي... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T16:17+0000
2026-06-03T16:17+0000
2026-06-03T16:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
السعودية
أخبار الشرق الأوسط
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وأضاف ندا في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "اللافت هذا العام حضور السعودية كضيف شرف عبر وزاراتها وشركاتها الخاصة وهذا دليل على دفء العلاقات بين البلدين".وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلةخبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
https://sarabic.ae/20260603/افتتاح-معرض-صور-بمناسبة-الذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-1114003352.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري, السعودية, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري, السعودية, أخبار الشرق الأوسط
خبراء لـ"سبوتنيك": منتدى سان بطرسبورغ نافذة روسيا الناعمة على العالم
حصري
أكد المستشار في العلاقات الدولية، أحمد ندا، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، نافذة ناعمة لروسيا على العالم أجمع وبالأخص حاليا على الشرق الأوسط حيث تبدي روسيا اهتماما كبيرا بالشرق ويبدي الشرق ذات الترحيب والاستقبال".
وأضاف ندا في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "اللافت هذا العام حضور السعودية كضيف شرف عبر وزاراتها وشركاتها الخاصة وهذا دليل على دفء العلاقات بين البلدين".
بدوره، أشار رجل الأعمال الإماراتي فيصل المازمي أن "لدى روسيا أحدث مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات التي لا توجد في دولة ثانية".
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية.
ويشارك في المنتدى نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.