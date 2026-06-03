https://sarabic.ae/20260603/بوتين-لدى-روسيا-وتنزانيا-فرص-لتوسيع-التجارة-المتبادلة-1114014119.html

بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة

بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن في الكرملين، أن روسيا وتنزانيا تملكان فرصا هائلة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، مشيرا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T16:26+0000

2026-06-03T16:26+0000

2026-06-03T16:26+0000

روسيا

تنزانيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وقال بوتين، خلال محادثات في الكرملين مع الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن التي تقوم بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية: "أنا أتحدث عن مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة، والاستكشاف الجيولوجي، والنقل، والخدمات اللوجستية بشكل عام، والرعاية الصحية، والتعليم".وتابع: "على الساحة الدولية، نحن نتعاون بشكل وثيق، ونستمع إلى بعضنا بعضا وندعم بعضنا".وقالت: "أنا سعيدة حقا لدعوتكم لي لزيارة هذا البلد الرائع. وأود أن أعرب عن امتناني لحسن الضيافة وللطريقة الدافئة التي استقبلنا بها".وتعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى روسيا هي أول زيارة خارجية لها منذ فوزها في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/ يونيو، وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.

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روسيا, تنزانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026