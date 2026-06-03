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بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة
بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن في الكرملين، أن روسيا وتنزانيا تملكان فرصا هائلة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، مشيرا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T16:26+0000
2026-06-03T16:26+0000
روسيا
تنزانيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال بوتين، خلال محادثات في الكرملين مع الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن التي تقوم بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية: "أنا أتحدث عن مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة، والاستكشاف الجيولوجي، والنقل، والخدمات اللوجستية بشكل عام، والرعاية الصحية، والتعليم".وتابع: "على الساحة الدولية، نحن نتعاون بشكل وثيق، ونستمع إلى بعضنا بعضا وندعم بعضنا".وقالت: "أنا سعيدة حقا لدعوتكم لي لزيارة هذا البلد الرائع. وأود أن أعرب عن امتناني لحسن الضيافة وللطريقة الدافئة التي استقبلنا بها".وتعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى روسيا هي أول زيارة خارجية لها منذ فوزها في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/ يونيو، وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20260209/لافروف-روسيا-ستكون-سعيدة-بزيارة-رئيسة-تنزانيا--1110187940.html
https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html
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روسيا, تنزانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, تنزانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة

16:26 GMT 03.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن في الكرملين، أن روسيا وتنزانيا تملكان فرصا هائلة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن روسيا وتنزانيا تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية وتدعمان بعضهما بعضا.
وقال بوتين، خلال محادثات في الكرملين مع الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن التي تقوم بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية: "أنا أتحدث عن مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة، والاستكشاف الجيولوجي، والنقل، والخدمات اللوجستية بشكل عام، والرعاية الصحية، والتعليم".

وأوضح أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مستمرا، ففي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25%، كما يتعاون البلدان دوليا ويدعم كل منهما الآخر.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
لافروف: روسيا ستكون سعيدة بزيارة رئيسة تنزانيا
9 فبراير, 17:19 GMT
وتابع: "على الساحة الدولية، نحن نتعاون بشكل وثيق، ونستمع إلى بعضنا بعضا وندعم بعضنا".

وفي السياق ذاته، أعربت رئيسة تنزانيا عن شكرها العميق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوتها لزيارة روسيا وعلى حسن الاستقبال والضيافة.

وقالت: "أنا سعيدة حقا لدعوتكم لي لزيارة هذا البلد الرائع. وأود أن أعرب عن امتناني لحسن الضيافة وللطريقة الدافئة التي استقبلنا بها".
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
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12:39 GMT
وتعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى روسيا هي أول زيارة خارجية لها منذ فوزها في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومن المقرر أيضًا أن تلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وتشارك في فعاليات حوار الأعمال الروسي التنزاني على هامش المنتدى.

يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/ يونيو، وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
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