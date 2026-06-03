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https://sarabic.ae/20260603/سياح-روس-يجددون-اختيارهم-للإمارات-كوجهة-عائلية-مفضلة-1114020962.html
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سبوتنيك عربي
في إطار رصدها للانطباعات السياحية الدولية حول دولة الإمارات، التقت "سبوتنيك" بالزوجين الروسيين، إيفان وأوكسانا، اللذين يزوران البلاد للمرة الثانية، حيث أكدا في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T18:46+0000
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واستعرض إيفان خلال تصريح لـ"سبوتنيك"، التحول في اهتماماتهما السياحية، قائلا: "زيارتنا الأولى للإمارات كانت قبل خمس سنوات، حيث ركزنا آنذاك على المعالم السياحية الشهيرة في دبي. أما في زيارتنا الحالية، فقد اخترنا الاستمتاع بالجانب الهادئ الذي توفره عجمان والشارقة، حيث الرمال البيضاء والشواطئ النقية، فضلا عن المعالم العمرانية والترفيهية النوعية، مثل جزيرة النور وجولات القوارب التي أضفت طابعاً خاصاً على رحلتنا".من جانبها، أشادت أوكسانا بالبيئة الاجتماعية في الدولة، مؤكدة أنها المحرك الأساسي لقرار عودتهما الدائم. وقالت في حديثها لـ "سبوتنيك": "ما يثير إعجابنا حقا هنا ليس فقط جمال الطبيعة، بل التناغم الفريد بين مختلف الجنسيات التي تعيش في الدولة. إن هذا التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الجميع يبعث على السعادة ويمنح الزائر، خاصة العائلات، شعوراً لا يُضاهى بالأمان والراحة".واختتم الزوجان حديثهما لـ"سبوتنيك" بالإعلان عن خطتهما المستقبلية لزيارة الإمارات مرة أخرى بصحبة طفليهما، كيريل (12 عاما) وسفيتا (8 أعوام)، مشيرين إلى رغبتهما في أن يختبر أطفالهما هذه التجربة الإنسانية والثقافية الغنية، وأن يلمسوا بأنفسهم كرم الضيافة الذي يتميز به الشعب الإماراتي، مؤكدين أن الإمارات باتت بالنسبة لهما "الوجهة العائلية المفضلة" التي يتطلعون دائماً للعودة إليها.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة

18:46 GMT 03.06.2026
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
في إطار رصدها للانطباعات السياحية الدولية حول دولة الإمارات، التقت "سبوتنيك" بالزوجين الروسيين، إيفان وأوكسانا، اللذين يزوران البلاد للمرة الثانية، حيث أكدا في حديثهما عن تجربة إقامتهما الحالية التي تركز على إمارتي الشارقة وعجمان، أن الإمارات ترسخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة العائلية على مستوى العالم.
واستعرض إيفان خلال تصريح لـ"سبوتنيك"، التحول في اهتماماتهما السياحية، قائلا: "زيارتنا الأولى للإمارات كانت قبل خمس سنوات، حيث ركزنا آنذاك على المعالم السياحية الشهيرة في دبي. أما في زيارتنا الحالية، فقد اخترنا الاستمتاع بالجانب الهادئ الذي توفره عجمان والشارقة، حيث الرمال البيضاء والشواطئ النقية، فضلا عن المعالم العمرانية والترفيهية النوعية، مثل جزيرة النور وجولات القوارب التي أضفت طابعاً خاصاً على رحلتنا".
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouh
من جانبها، أشادت أوكسانا بالبيئة الاجتماعية في الدولة، مؤكدة أنها المحرك الأساسي لقرار عودتهما الدائم. وقالت في حديثها لـ "سبوتنيك": "ما يثير إعجابنا حقا هنا ليس فقط جمال الطبيعة، بل التناغم الفريد بين مختلف الجنسيات التي تعيش في الدولة. إن هذا التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الجميع يبعث على السعادة ويمنح الزائر، خاصة العائلات، شعوراً لا يُضاهى بالأمان والراحة".
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouh
واختتم الزوجان حديثهما لـ"سبوتنيك" بالإعلان عن خطتهما المستقبلية لزيارة الإمارات مرة أخرى بصحبة طفليهما، كيريل (12 عاما) وسفيتا (8 أعوام)، مشيرين إلى رغبتهما في أن يختبر أطفالهما هذه التجربة الإنسانية والثقافية الغنية، وأن يلمسوا بأنفسهم كرم الضيافة الذي يتميز به الشعب الإماراتي، مؤكدين أن الإمارات باتت بالنسبة لهما "الوجهة العائلية المفضلة" التي يتطلعون دائماً للعودة إليها.
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
© Sputnik . basel shartouhسياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
1/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
2/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
3/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
4/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
5/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
6/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
7/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
8/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
9/10
© Sputnik . basel shartouh
سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
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سياح روس يجددون اختيارهم للإمارات كوجهة عائلية مفضلة
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