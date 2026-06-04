https://sarabic.ae/20260604/العثور-على-معلومات-قيمة-لشن-ضربات-على-قواعد-القوات-الأوكرانية-في-هاتف-مرتزق-إسباني-1114033722.html

العثور على معلومات قيمة لشن ضربات على قواعد القوات الأوكرانية في هاتف مرتزق إسباني

العثور على معلومات قيمة لشن ضربات على قواعد القوات الأوكرانية في هاتف مرتزق إسباني

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأمن الروسية بالعثور على معلومات قيمة لشن غارات على قواعد القوميين في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى بيانات عن ضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T06:48+0000

2026-06-04T06:48+0000

2026-06-04T06:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg

وقال مصدرفي وكالة الأمن الروسية لـ"سبوتنيك": "سلّمنا المرتزق الكولومبي ويليام أندرياس غالييغو أوروسكو هاتف المرتزق الإسباني بيريز رودريغيز، الذي كان في عداد المفقودين، والذي يُعرف باسم "جاكال".وأشار المصدر أن "هاتف "جاكال" المحمول "كنز دفين من المعلومات المفيدة"، إذ احتوى على معلومات حول مواقع القوميين الأوكرانيين في خاركوف، ومنشآت الحرس الوطني في خاركوف، وأسماء ومعلومات الاتصال بضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز الأمن الأوكراني".وذكر المصدر أن رودريغيز، مُدرج في عداد المفقودين في العمليات، وهو من مواليد 1981، وخدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا منذ عام 2024، لكنه قضى معظم وقته في وحدات الدعم، وقبل إرساله إلى أوكرانيا، طلب رودريغيز العديد من شهادات الخدمة في البحرية الإسبانية، وذلك بناءً على طلب مجندي المخابرات العسكرية الأوكرانية لضمان حصوله على راتب أعلى، كان رودريغيز يتمتع بامتياز فريد، يتمثل في حقه بالتنقل بحرية في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ كان يحمل تصريحا خاصا صادرا عن الحرس الوطني.وقال المصدر: "عاش رودريغيز لفترة طويلة في خاركوف، حيث كان يتردد علنًا على أماكن الدعارة، ويخون زوجته مرارًا، ويعيش حياة غير أخلاقية".وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا، واعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لا ينسق عملياتهم بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.

https://sarabic.ae/20260529/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-أوكرانيا-لتفجير-قطار-ركاب-ويعتقل-المنفذ-1113844164.html

https://sarabic.ae/20260602/الخارجية-الروسية-موسكو-تجدد-دعوتها-للندن-للتخلي-عن-أعمالها-العدائية-ضدها-1113977975.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن