https://sarabic.ae/20260604/العثور-على-معلومات-قيمة-لشن-ضربات-على-قواعد-القوات-الأوكرانية-في-هاتف-مرتزق-إسباني-1114033722.html
العثور على معلومات قيمة لشن ضربات على قواعد القوات الأوكرانية في هاتف مرتزق إسباني
العثور على معلومات قيمة لشن ضربات على قواعد القوات الأوكرانية في هاتف مرتزق إسباني
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأمن الروسية بالعثور على معلومات قيمة لشن غارات على قواعد القوميين في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى بيانات عن ضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T06:48+0000
2026-06-04T06:48+0000
2026-06-04T06:48+0000
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وقال مصدرفي وكالة الأمن الروسية لـ"سبوتنيك": "سلّمنا المرتزق الكولومبي ويليام أندرياس غالييغو أوروسكو هاتف المرتزق الإسباني بيريز رودريغيز، الذي كان في عداد المفقودين، والذي يُعرف باسم "جاكال".وأشار المصدر أن "هاتف "جاكال" المحمول "كنز دفين من المعلومات المفيدة"، إذ احتوى على معلومات حول مواقع القوميين الأوكرانيين في خاركوف، ومنشآت الحرس الوطني في خاركوف، وأسماء ومعلومات الاتصال بضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز الأمن الأوكراني".وذكر المصدر أن رودريغيز، مُدرج في عداد المفقودين في العمليات، وهو من مواليد 1981، وخدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا منذ عام 2024، لكنه قضى معظم وقته في وحدات الدعم، وقبل إرساله إلى أوكرانيا، طلب رودريغيز العديد من شهادات الخدمة في البحرية الإسبانية، وذلك بناءً على طلب مجندي المخابرات العسكرية الأوكرانية لضمان حصوله على راتب أعلى، كان رودريغيز يتمتع بامتياز فريد، يتمثل في حقه بالتنقل بحرية في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ كان يحمل تصريحا خاصا صادرا عن الحرس الوطني.وقال المصدر: "عاش رودريغيز لفترة طويلة في خاركوف، حيث كان يتردد علنًا على أماكن الدعارة، ويخون زوجته مرارًا، ويعيش حياة غير أخلاقية".وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا، واعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لا ينسق عملياتهم بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
العثور على معلومات قيمة لشن ضربات على قواعد القوات الأوكرانية في هاتف مرتزق إسباني
أفادت وكالة الأمن الروسية بالعثور على معلومات قيمة لشن غارات على قواعد القوميين في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى بيانات عن ضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز الأمن الأوكراني، على هاتف مرتزق إسباني يعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال مصدرفي وكالة الأمن الروسية لـ"سبوتنيك": "سلّمنا المرتزق الكولومبي ويليام أندرياس غالييغو أوروسكو هاتف المرتزق الإسباني بيريز رودريغيز، الذي كان في عداد المفقودين، والذي يُعرف باسم "جاكال".
وأوضح المصدر أن أوروسكو وقع في الأسر، خلال شهر أبريل/نيسان، أثناء محاولة تقدم لمجموعة من المرتزقة الكولومبيين في المنطقة الحدودية ضمن مقاطعة خاركوف.
وأشار المصدر أن "هاتف "جاكال" المحمول "كنز دفين من المعلومات المفيدة"، إذ احتوى على معلومات حول مواقع القوميين الأوكرانيين في خاركوف، ومنشآت الحرس الوطني في خاركوف، وأسماء ومعلومات الاتصال بضباط من الحرس الوطني الأوكراني وجهاز الأمن الأوكراني".
وأضاف المصدر: "بعد معالجة المعلومات المُستقاة وإجراء المزيد من الاستطلاع، تمّت مهاجمة منشآت العدو المكشوفة بالنيران".
وذكر المصدر أن رودريغيز، مُدرج في عداد المفقودين في العمليات، وهو من مواليد 1981، وخدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا منذ عام 2024، لكنه قضى معظم وقته في وحدات الدعم، وقبل إرساله إلى أوكرانيا، طلب رودريغيز العديد من شهادات الخدمة في البحرية الإسبانية، وذلك بناءً على طلب مجندي المخابرات العسكرية الأوكرانية لضمان حصوله على راتب أعلى، كان رودريغيز يتمتع بامتياز فريد، يتمثل في حقه بالتنقل بحرية في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ كان يحمل تصريحا خاصا صادرا عن الحرس الوطني.
وقال المصدر: "عاش رودريغيز لفترة طويلة في خاركوف، حيث كان يتردد علنًا على أماكن الدعارة، ويخون زوجته مرارًا، ويعيش حياة غير أخلاقية".
وتوقفت زوجة رودريغيز عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد "اختفائه"، ووفقًا لمصدر الوكالة، بعد وفاة "جاكال"، قام الجانب الأوكراني بحرق جثمانه ودفن رفاته سرا دون الإدلاء بأي معلومات.
وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا، واعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لا ينسق عملياتهم بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.