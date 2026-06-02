https://sarabic.ae/20260602/الخارجية-الروسية-موسكو-تجدد-دعوتها-للندن-للتخلي-عن-أعمالها-العدائية-ضدها-1113977975.html
موسكو تدعو لندن إلى وقف دعم نظام زيلينسكي والتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
موسكو تدعو لندن إلى وقف دعم نظام زيلينسكي والتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو بريطانيا مجددا إلى التخلي عن الخطوات العدوانية ضد روسيا وعن دعمها لنظام فلاديمير زيلينسكي، مشيرة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T18:24+0000
2026-06-02T18:24+0000
2026-06-02T18:40+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم اتخاذ قرار بتوسيع "قائمة الحظر" الروسية لتشمل عددا من أعضاء الأوساط الصحفية والخبراء البريطانيين المتورطين بنشر افتراءات ومعلومات كاذبة حول سياسات القيادة الروسية والأحداث الاجتماعية والسياسية في بلادنا، فضلا عن أولئك الذين يدعون إلى مواصلة الضغط على موسكو وتكثيفه تحت ذريعة الرد على العملية العسكرية الخاصة".وحذّرت موسكو من أن أي محاولات بريطانية للإضرار بسمعة روسيا الدولية ستُقابل برفض قاطع، وقالت: "نحذر من أن أي جهود تبذلها النخب السياسية البريطانية لتأجيج كراهية روسيا، والإضرار عمدا بسمعة بلادنا الدولية، وتصعيد دوامة العقوبات المعادية لروسيا، ستواجه حتما برد حاسم".وأكد البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع "قائمة الحظر" الخاصة بها ردا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها بريطانيا، وجاء في البيان بشأن فرض عقوبات شخصية على مواطنين بريطانيين: "سيستمر العمل على توسيع "قائمة الحظر" الروسية رداً على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها السلطات البريطانية".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، أن بريطانيا تشجع أوروبا على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتسعى لمنع أي انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية.وأكمل: "لا ينوي البريطانيون أنفسهم التدخل في الصراع، ولا يملكون القدرات الاقتصادية والعسكرية اللازمة لذلك".وختم، بالقول: "ومع ذلك، وبالاعتماد على تقاليد تاريخية طويلة، يبدو أنهم يأملون في استخدام المؤامرات والاستفزازات لترسيخ خطوط التقسيم التي أعيدت إلى أوروبا، فضلاً عن منع حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية".أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديلافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20260602/موسكو-خبراء-روس-وأمريكيون-اجتمعوا-قبل-أسبوع-لبحث-إزالة-التوترات-بين-البلدين--1113968084.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
موسكو تدعو لندن إلى وقف دعم نظام زيلينسكي والتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
18:24 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 18:40 GMT 02.06.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو بريطانيا مجددا إلى التخلي عن الخطوات العدوانية ضد روسيا وعن دعمها لنظام فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن موسكو قررت إدراج 5 أشخاص من الأوساط الصحفية والخبراء البريطانيين على "قائمة الحظر" الخاصة بها بسبب نشرهم معلومات مضللة عن روسيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم اتخاذ قرار بتوسيع "قائمة الحظر" الروسية لتشمل عددا من أعضاء الأوساط الصحفية والخبراء البريطانيين المتورطين بنشر افتراءات ومعلومات كاذبة حول سياسات القيادة الروسية والأحداث الاجتماعية والسياسية في بلادنا، فضلا عن أولئك الذين يدعون إلى مواصلة الضغط على موسكو وتكثيفه تحت ذريعة الرد على العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان: "ندعو لندن مجددًا إلى التخلي عن خطواتها العدائية تجاه روسيا ودعمها لنظام زيلينسكي، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير الدولة الأوكرانية".
وحذّرت موسكو من أن أي محاولات بريطانية للإضرار بسمعة روسيا الدولية ستُقابل برفض قاطع، وقالت: "نحذر من أن أي جهود تبذلها النخب السياسية البريطانية لتأجيج كراهية روسيا، والإضرار عمدا بسمعة بلادنا الدولية، وتصعيد دوامة العقوبات المعادية لروسيا، ستواجه حتما برد حاسم".
وأكد البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع "قائمة الحظر" الخاصة بها ردا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها بريطانيا، وجاء في البيان بشأن فرض عقوبات شخصية على مواطنين بريطانيين: "سيستمر العمل على توسيع "قائمة الحظر" الروسية رداً على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها السلطات البريطانية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، أن بريطانيا تشجع أوروبا على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا
، وتسعى لمنع أي انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال: "لقد أخضعت المؤسسة البريطانية سياستها الخارجية بشكل شبه كامل لمهمة احتواء روسيا وإضعافها. فبعد أن ضمنت رفض حلفائها في كييف لأي تسوية تفاوضية في ربيع عام 2022، دأبت لندن، وبشكل واضح وجليّ، بل وكأنها تستمتع بذلك، على تصعيد الصراع في أوكرانيا، كما انشغلت أخيرا بتحريض الأوروبيين على التسلح المتهور والاستعداد لمواجهة مباشرة ضد روسيا".
وأكمل: "لا ينوي البريطانيون أنفسهم التدخل في الصراع، ولا يملكون القدرات الاقتصادية والعسكرية اللازمة لذلك".
وختم، بالقول: "ومع ذلك، وبالاعتماد على تقاليد تاريخية طويلة، يبدو أنهم يأملون في استخدام المؤامرات والاستفزازات لترسيخ خطوط التقسيم التي أعيدت إلى أوروبا، فضلاً عن منع حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية".