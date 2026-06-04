https://sarabic.ae/20260604/تصويت-ما-هي-المدة-التي-تتوقع-أن-يستمر-فيها-وقف-إطلاق-النار-بين-لبنان-وإسرائيل-برعاية-واشنطن؟-1114047533.html
تصويت... ما هي المدة التي تتوقع أن يستمر فيها وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن؟
تصويت... ما هي المدة التي تتوقع أن يستمر فيها وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن؟
سبوتنيك عربي
مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى تفاهمات جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الترتيبات على الصمود في ظل... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T12:18+0000
2026-06-04T12:18+0000
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ورغم التفاؤل الحذر الذي رافق الإعلان، فإن التجارب السابقة أظهرت أن أي اتفاق يظل مرهونًا بالتزام الأطراف وتنفيذ البنود المتفق عليها على الأرض.في المقابل، يشير آخرون إلى أن الاتفاق الحالي قد يشكل فرصة لاختبار نوايا الأطراف وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تتناول الملفات العالقة منذ سنوات، خاصة مع الحديث عن جولات تفاوض لاحقة برعاية أمريكية. لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، في ظل سوابق شهدت انهيار تفاهمات مماثلة بعد فترة قصيرة من دخولها حيز التنفيذ.ما هي المدة التي تتوقع أن يستمر فيها وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن؟الرئيس اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو الفرصة الأخيرة"مناطق تجريبية" على طاولة التوافق اللبناني الإسرائيلي...ماذا تعني وما هي شروطها؟
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لبنان, إسرائيل, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, إسرائيل, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... ما هي المدة التي تتوقع أن يستمر فيها وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن؟
مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى تفاهمات جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الترتيبات على الصمود في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية القائمة على جانبي الحدود.
ورغم التفاؤل الحذر الذي رافق الإعلان، فإن التجارب السابقة أظهرت أن أي اتفاق يظل مرهونًا بالتزام الأطراف وتنفيذ البنود المتفق عليها على الأرض.
ويرى مراقبون أن نجاح الهدنة يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها وقف العمليات العسكرية المتبادلة، وآليات الرقابة والتنفيذ، إضافة إلى قدرة الوسطاء الدوليين على احتواء أي خروقات محتملة، وتثبيت التهدئة وتحويلها إلى مسار أكثر استقرارًا.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن الاتفاق الحالي قد يشكل فرصة لاختبار نوايا الأطراف وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تتناول الملفات العالقة منذ سنوات، خاصة مع الحديث عن جولات تفاوض لاحقة برعاية أمريكية. لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، في ظل سوابق شهدت انهيار تفاهمات مماثلة بعد فترة قصيرة من دخولها حيز التنفيذ.
ما هي المدة التي تتوقع أن يستمر فيها وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن؟