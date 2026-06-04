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الرئيس اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو الفرصة الأخيرة
الرئيس اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو الفرصة الأخيرة
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن "المفاوضات التي جرت أمس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت صعبة جداً"، مشيراً إلى أنها توقفت خلال إحدى مراحلها قبل أن تُستأنف... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:57+0000
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وقال عون، في تصريحات للصحفيين: إن "رئيس الوفد اللبناني، سيمون كرم، علّق المفاوضات خلال سيرها، قبل أن يتدخل روبيو لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستكمال النقاشات".وأوضح أنه "أجرى منذ ساعات الفجر اتصالات مكثفة مع جهات دولية وداخلية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية"، لافتاً إلى أن لبنان لا يزال ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية والحصول على ضمانات واضحة بشأن الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه.وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن "تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من الأطراف المعنية"، مؤكداً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل "الفرصة الأخيرة"، محذراً من أن فشل المسار الحالي سيحمّل كل طرف مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.وفي ما يتعلق بآلية "المناطق التجريبية" التي يجري بحثها ضمن التفاهمات الجديدة، كشف عون أن الجانب اللبناني اقترح أن تشمل المرحلة الأولى منطقتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية إضافة إلى منطقة قلعة الشقيف، باعتبارها مناطق نموذجية لاختبار ترتيبات وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الميداني.وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260604/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-اللبنانيين-بالامتناع-عن-التوجه-إلى-مناطق-جنوب-نهر-الزهراني-1114040749.html
https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو الفرصة الأخيرة

09:57 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
كشف الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن "المفاوضات التي جرت أمس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت صعبة جداً"، مشيراً إلى أنها توقفت خلال إحدى مراحلها قبل أن تُستأنف مجدداً إثر تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقال عون، في تصريحات للصحفيين: إن "رئيس الوفد اللبناني، سيمون كرم، علّق المفاوضات خلال سيرها، قبل أن يتدخل روبيو لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستكمال النقاشات".
وأوضح أنه "أجرى منذ ساعات الفجر اتصالات مكثفة مع جهات دولية وداخلية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية"، لافتاً إلى أن لبنان لا يزال ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية والحصول على ضمانات واضحة بشأن الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه.
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وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن "تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من الأطراف المعنية"، مؤكداً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل "الفرصة الأخيرة"، محذراً من أن فشل المسار الحالي سيحمّل كل طرف مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.
وأكد عون، أن "اتفاق وقف إطلاق النار الجديد سيكون مختلفاً عن الاتفاق المبرم في عام 2024، موضحاً أنه صُمم ليكون أكثر استدامة وقابلية للتنفيذ على المدى الطويل.
وفي ما يتعلق بآلية "المناطق التجريبية" التي يجري بحثها ضمن التفاهمات الجديدة، كشف عون أن الجانب اللبناني اقترح أن تشمل المرحلة الأولى منطقتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية إضافة إلى منطقة قلعة الشقيف، باعتبارها مناطق نموذجية لاختبار ترتيبات وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الميداني.
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وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.
وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.
وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".
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وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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