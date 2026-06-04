https://sarabic.ae/20260604/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-اللبنانيين-بالامتناع-عن-التوجه-إلى-مناطق-جنوب-نهر-الزهراني-1114040749.html

الجيش الإسرائيلي يطالب اللبنانيين بالامتناع عن التوجه إلى مناطق جنوب نهر الزهراني

الجيش الإسرائيلي يطالب اللبنانيين بالامتناع عن التوجه إلى مناطق جنوب نهر الزهراني

سبوتنيك عربي

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، من السكان اللبنانيين الامتناع عن التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T08:31+0000

2026-06-04T08:31+0000

2026-06-04T08:31+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا له، صباح اليوم الخميس، وجه من خلاله إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان.قال الجيش: "القتال في جنوب لبنان مستمر حيث يواصل جيش الدفاع استهداف منشآت وبنى "حزب الله" الموجودة في قراكم وبالقرب منها. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".وتابع محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وشدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر "حزب الله" التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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