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كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"
كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "على المعارضة الإسرائيلية الاعتذار والاعتراف بالإنجاز الكبير الذي تحقق في لبنان"، معتبرًا أن التفاهمات الأخيرة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T06:08+0000
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وأكد كاتس، أن "أي وقف لإطلاق النار في لبنان يبقى مشروطًا بالإبعاد المسبق لعناصر حزب الله عن منطقة جنوب نهر الليطاني"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف.وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة عملياته الميدانية داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن قواته ستبقى في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" وصولًا إلى "الخط الأصفر".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان يتضمن إعلانًا واضحًا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشمل إدانة للتدخل الإيراني في المنطقة".وأكد أن "سكان جنوب لبنان لن يعودوا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الواقع الذي فرضته بلاده في لبنان يقود لاتفاق يحقق أمن سكان الشمال لأول مرة منذ 50 عاماً، على حد قوله.وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html
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كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"

06:08 GMT 04.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "على المعارضة الإسرائيلية الاعتذار والاعتراف بالإنجاز الكبير الذي تحقق في لبنان"، معتبرًا أن التفاهمات الأخيرة تمثل تطورًا مهمًا على الصعيد الأمني والسياسي.
وأكد كاتس، أن "أي وقف لإطلاق النار في لبنان يبقى مشروطًا بالإبعاد المسبق لعناصر حزب الله عن منطقة جنوب نهر الليطاني"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف.
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة عملياته الميدانية داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن قواته ستبقى في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" وصولًا إلى "الخط الأصفر".
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وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان يتضمن إعلانًا واضحًا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشمل إدانة للتدخل الإيراني في المنطقة".
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمليات استهداف وتدمير البنية التحتية التي يعتبرها مرتبطة بالتهديدات الأمنية على الحدود الشمالية.
وأكد أن "سكان جنوب لبنان لن يعودوا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الواقع الذي فرضته بلاده في لبنان يقود لاتفاق يحقق أمن سكان الشمال لأول مرة منذ 50 عاماً، على حد قوله.
وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.
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وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.
وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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