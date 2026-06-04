https://sarabic.ae/20260604/كاتس-اللبنانيون-لن-يعودوا-إلى-الجنوب-وسنستمر-في-عمليات-تدمير-البنية-التحتية-لـحزب-الله-1114033502.html

كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"

كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "على المعارضة الإسرائيلية الاعتذار والاعتراف بالإنجاز الكبير الذي تحقق في لبنان"، معتبرًا أن التفاهمات الأخيرة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T06:08+0000

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وأكد كاتس، أن "أي وقف لإطلاق النار في لبنان يبقى مشروطًا بالإبعاد المسبق لعناصر حزب الله عن منطقة جنوب نهر الليطاني"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف.وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة عملياته الميدانية داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن قواته ستبقى في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" وصولًا إلى "الخط الأصفر".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان يتضمن إعلانًا واضحًا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشمل إدانة للتدخل الإيراني في المنطقة".وأكد أن "سكان جنوب لبنان لن يعودوا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الواقع الذي فرضته بلاده في لبنان يقود لاتفاق يحقق أمن سكان الشمال لأول مرة منذ 50 عاماً، على حد قوله.وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html

https://sarabic.ae/20260603/ترامب-أريد-فصل-ملف-لبنان-عن-إيران-1114028476.html

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