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"مناطق تجريبية" على طاولة التوافق اللبناني الإسرائيلي...ماذا تعني وما هي شروطها؟
"مناطق تجريبية" على طاولة التوافق اللبناني الإسرائيلي...ماذا تعني وما هي شروطها؟
سبوتنيك عربي
برز مصطلح "المناطق التجريبية" كأحد أبرز مخرجات الاجتماع الثلاثي الرابع الرفيع المستوى الذي استضافته الولايات المتحدة يومي 2 و3 يونيو 2026، وجمع ممثلين عن لبنان... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T06:53+0000
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وتُوّجت المحادثات، بإعلان مشترك أكد اتفاق الجانبين على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء هذه المناطق كخطوة أولية ضمن مسار أوسع للتسوية.وبحسب ما ورد في البيان المشترك، فإن "المناطق التجريبية" هي مناطق يتم إخلاؤها بالكامل من أي وجود مسلح غير حكومي، وفي مقدمة ذلك حزب الله، على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها مسؤولية الأمن والسيطرة الميدانية فيها.وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار آليات التهدئة وبناء الثقة بين الطرفين، تمهيداً لبحث ترتيبات أمنية وسياسية أوسع قد تفضي إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل في مرحلة لاحقة.وتشير المعطيات إلى أن تطبيق هذه الآلية يبدأ بانسحاب عناصر حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، يعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية منها، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى الدولة اللبنانية. ويُذكر أن هذا المبدأ سبق أن ورد ضمن تفاهمات وقف الأعمال العدائية المعلنة في نوفمبر 2024.كما يرتبط تنفيذ الاتفاق بجملة من الالتزامات المتبادلة، أبرزها توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يساهم في تثبيت الهدوء الميداني وتهيئة الظروف لإنجاح التجربة.وأكد البيان المشترك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ينص على وقف كامل لإطلاق النار، وإخلاء المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من عناصر حزب الله، إلى جانب مواصلة المحادثات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري، سعياً للتوصل إلى تسوية شاملة.وفي السياق ذاته، تتواصل الجهود الأمريكية لفصل الملف اللبناني عن التطورات المرتبطة بإيران، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة على ضرورة التعامل مع الملفين بشكل مستقل، بينما ترى طهران أن المسارين مترابطان.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نزع سلاح حزب الله يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار وإرساء السلام بين الجانبين، مشيراً إلى توافق في الرؤية مع الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الوضع الأمني في لبنان.ورغم المسار التفاوضي الجاري، لا تزال المواجهات الميدانية مستمرة، إذ شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية متفرقة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات لسكان بعض القرى بإخلائها قبل تنفيذ عمليات عسكرية يقول إنها تستهدف مواقع يستخدمها حزب الله.وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مستمرة منذ مارس الماضي، خلّفت خسائر بشرية وموجات نزوح واسعة، وسط آمال بأن تشكل "المناطق التجريبية" مدخلاً عملياً لتثبيت التهدئة وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20260604/كاتس-اللبنانيون-لن-يعودوا-إلى-الجنوب-وسنستمر-في-عمليات-تدمير-البنية-التحتية-لـحزب-الله-1114033502.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"مناطق تجريبية" على طاولة التوافق اللبناني الإسرائيلي...ماذا تعني وما هي شروطها؟

06:53 GMT 04.06.2026
© AP Photoعمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان
عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo
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برز مصطلح "المناطق التجريبية" كأحد أبرز مخرجات الاجتماع الثلاثي الرابع الرفيع المستوى الذي استضافته الولايات المتحدة يومي 2 و3 يونيو 2026، وجمع ممثلين عن لبنان وإسرائيل.
وتُوّجت المحادثات، بإعلان مشترك أكد اتفاق الجانبين على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء هذه المناطق كخطوة أولية ضمن مسار أوسع للتسوية.
وبحسب ما ورد في البيان المشترك، فإن "المناطق التجريبية" هي مناطق يتم إخلاؤها بالكامل من أي وجود مسلح غير حكومي، وفي مقدمة ذلك حزب الله، على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها مسؤولية الأمن والسيطرة الميدانية فيها.
وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار آليات التهدئة وبناء الثقة بين الطرفين، تمهيداً لبحث ترتيبات أمنية وسياسية أوسع قد تفضي إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل في مرحلة لاحقة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
كاتس: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله"
06:08 GMT
وتشير المعطيات إلى أن تطبيق هذه الآلية يبدأ بانسحاب عناصر حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، يعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية منها، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى الدولة اللبنانية. ويُذكر أن هذا المبدأ سبق أن ورد ضمن تفاهمات وقف الأعمال العدائية المعلنة في نوفمبر 2024.
كما يرتبط تنفيذ الاتفاق بجملة من الالتزامات المتبادلة، أبرزها توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يساهم في تثبيت الهدوء الميداني وتهيئة الظروف لإنجاح التجربة.
وأكد البيان المشترك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ينص على وقف كامل لإطلاق النار، وإخلاء المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من عناصر حزب الله، إلى جانب مواصلة المحادثات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري، سعياً للتوصل إلى تسوية شاملة.
وفي السياق ذاته، تتواصل الجهود الأمريكية لفصل الملف اللبناني عن التطورات المرتبطة بإيران، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة على ضرورة التعامل مع الملفين بشكل مستقل، بينما ترى طهران أن المسارين مترابطان.
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
بن غفير: كان على نتنياهو أن يقول لترامب "لا"
06:21 GMT
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نزع سلاح حزب الله يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار وإرساء السلام بين الجانبين، مشيراً إلى توافق في الرؤية مع الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الوضع الأمني في لبنان.
ورغم المسار التفاوضي الجاري، لا تزال المواجهات الميدانية مستمرة، إذ شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية متفرقة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات لسكان بعض القرى بإخلائها قبل تنفيذ عمليات عسكرية يقول إنها تستهدف مواقع يستخدمها حزب الله.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مستمرة منذ مارس الماضي، خلّفت خسائر بشرية وموجات نزوح واسعة، وسط آمال بأن تشكل "المناطق التجريبية" مدخلاً عملياً لتثبيت التهدئة وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين الطرفين.
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