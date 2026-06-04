بن غفير: كان على نتنياهو أن يقول لترامب "لا"
06:21 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 06:27 GMT 04.06.2026)
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الخميس، بأن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح.
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، دعا من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قول "لا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
הפסקת האש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 4, 2026
חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי.
מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה. יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי…
وأوضح بن غفير أن "أوهام بعيدة عن الواقع من مستشارين يجرّون رئيس الوزراء نحو قرارات غير صحيحة"، مضيفا أن "حزب الله لن ينسحب من جنوب الليطاني وسيزداد قوة، وبدلا من حسم المعركة ضده، فإن إسرائيل تتقبل وجوده".
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى عقد جلسة لـ"الكابينت" بهدف التصويت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
في المقابل، شدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
أمس, 21:40 GMT
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.