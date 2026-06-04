https://sarabic.ae/20260604/بن-غفير-كان-على-نتنياهو-أن-يقول-لترامب-لا-1114033265.html

بن غفير: كان على نتنياهو أن يقول لترامب "لا"

بن غفير: كان على نتنياهو أن يقول لترامب "لا"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الخميس، بأن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T06:21+0000

2026-06-04T06:21+0000

2026-06-04T06:27+0000

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ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، دعا من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قول "لا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح بن غفير أن "أوهام بعيدة عن الواقع من مستشارين يجرّون رئيس الوزراء نحو قرارات غير صحيحة"، مضيفا أن "حزب الله لن ينسحب من جنوب الليطاني وسيزداد قوة، وبدلا من حسم المعركة ضده، فإن إسرائيل تتقبل وجوده".ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى عقد جلسة لـ"الكابينت" بهدف التصويت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل، شدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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