بعد انتهاكاته مع "أسطول الصمود"... هل يواجه بن غفير عقوبات وعزلة دولية قوية؟
سبوتنيك عربي
طرحت التحركات الدولية والأوروبية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسبب تنكيله بـ"أسطول الصمود العالمي"، تساؤلات بشأن أهميتها، وإمكانية مساهمتها...
وأكد مراقبون أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والشرائع الدولية التي تكفل حرية الملاحة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
طرحت التحركات الدولية والأوروبية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسبب تنكيله بـ"أسطول الصمود العالمي"، تساؤلات بشأن أهميتها، وإمكانية مساهمتها في ردع حكومة نتنياهو عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وأكد مراقبون أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والشرائع الدولية التي تكفل حرية الملاحة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وبحسب الخبراء، فإن هذا الاعتداء يعكس حجم الاستخفاف الإسرائيلي بالمجتمع الدولي، لا سيما مع قيام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بالتنكيل بالنشطاء الدوليين واعتقالهم أمام عدسات الكاميرات دون أدنى اعتبار لكرامتهم الإنسانية أو للتحذيرات العالمية، إلا أن المطلوب تحركات أكثر قوة وحدة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك القانوني.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضي البلاد اعتبارا من تاريخ اليوم.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور له على منصة "إكس"، إن القرار "يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود
الذي كان متجها إلى غزة".
وضم بارو، صوته إلى صوت نظيره الإيطالي، الذي دعا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف.
واستنكر بارو ما اعتبره "تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.
وقبل ذلك كشف بارو عن استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الإسرائيلي في باريس، من أجل الاستماع لتوضيحات منه وللإعراب عن شجب تصرفات تل أبيب.
أكد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، أن ما قامت به إسرائيل من اعتراض لأسطول الحرية هذه المرة وفي كل المرات السابقة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقانون البحار، مؤكدا أن إسرائيل تبعث برسائل واضحة للعالم تؤكد عدم التزامها بالقوانين الدولية، وعدم اكتراثها بالدول التي يشارك مواطنوها في هذا الأسطول، أو بالمحاولات واللافتات المعنوية التي يرفعها النشطاء لإظهار حجم الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن هذه الإجراءات تمثل عربدة حقيقية وخروجا تاما عن إطار القانون الدولي، مشددا على ضرورة وجود مواقف أكثر شدة وحزما من قبل الأمم المتحدة ودول المجتمع الدولي كافة، لكون الممارسات الإسرائيلية تتحدى الشرعية الدولية وتظهر حكومة نتنياهو وكأنها كيان فوق القانون.
وقال المحلل السياسي، إن تمادي إسرائيل في هذا السلوك واعتراض السفن والأساطيل مرارا دون وجود تحرك دولي رادع، هو ما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى ارتكاب اعتداءات صارخة وجسيمة وجنسية ضد النشطاء المنتمين لعديد من الدول الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثبت توحش حكومة نتنياهو المتطرفة ووزرائها ضد الفلسطينيين وضد كل من يظهر التضامن معهم ومع قضيتهم العادلة.
ويرى العابد أن هذه الاعتداءات تتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه من المفترض أن يقوم هؤلاء النشطاء بتقديم دعاوى قضائية ضد بن غفير لدى محاكمهم الوطنية وفي المحاكم الدولية، باعتبار ما حدث انتهاكا صارخا بحقهم وبحق القانون الدولي.
وأشار إلى المواقف التي ظهرت من قبل بعض الدول والتي تمثلت في منع بن غفير من دخول أراضيها أو استدعاء السفراء الإسرائيليين، مؤكدا أنه من المفترض اتخاذ تحركات أكثر حدة تتجاوز مجرد استدعاء السفراء، لتصل إلى رفع دعاوى قضائية ضد بن غفير، ونتنياهو، والتحرك الفاعل عبر مجلس الأمن والمحاكم الدولية، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية التامة مع إسرائيل.
من جانبه، اعتبر مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين ثائر أبو عطيوي أن ما قامت به إسرائيل من هجوم على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى سواحل غزة، يعتبر عملاً يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن قيام إيتمار بن غفير بانتهاك كافة الشرائع الحقوقية والإنسانية والضرب بعرض الحائط لمشاعر العالم أمام عدسات الكاميرا، والظهور بشكل سافر ومتبجح دون احترام لأدنى المشاعر الإنسانية لكرامة وحقوق ناشطي أسطول الصمود، يعد أمرا لا يتصوره العقل البشري، مشيرا إلى أن بن غفير وصل إلى حالة من التحدي والغطرسة غير المسبوقة في تصرفاته من خلال إهانة النشطاء والتنكيل بهم وقمعهم عبر منتسبي مصلحة السجون وشرطة الاحتلال.
وقال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إنه بات واضحًا اليوم وعلى مرأى من العالم أجمع أن بن غفير وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يعيران أي اهتمام للعالم بأسره، ولا يكترثان بأي إجراءات قانونية من المؤسسات الدولية قد تترتب على الهجوم ضد أسطول الصمود العالمي واعتقال كافة من كانوا على متنه.
وأوضح أن المجتمع الدولي، وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، مطالبون اليوم بالقيام بخطوات فعلية على أرض الواقع عبر تحركات دبلوماسية واللجوء إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد الطبيعي والمنطقي على ما قام به بن غفير ضد الأسطول والناشطين، مبينا أن حجم الإدانات والاستنكارات العالمية يعمل في المسار نفسه للتفاعل مع القضية وتبعاتها، وتشكيل رأي عام على المستويين الرسمي والشعبي في الدول التي شارك مواطنوها في هذا الأسطول.
وتابع المحلل السياسي مؤكدا أن انضمام وزير الخارجية الفرنسي لنظيره الإيطالي في دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير يعتبر خطوة هامة ومتقدمة في الاتجاه الصحيح والمنتظر منذ سنوات، مشددا على ضرورة الاستثمار الدبلوماسي الأوروبي تجاه قضية الهجوم على أسطول الصمود واعتقال ناشطيه لتتصدر المشهد داخل أروقة المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لرفع قضية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد بن غفير، لا سيما وأن الاعتداء كان موثقاً أمام شاشات الفضائيات العالمية.
ويرى أبو عطيوي أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة في الوقت نفسه بإصدار بيان رسمي شديد اللهجة يدين أعمال بن غفير، ويطالب بتقديم تعويض معنوي ومادي لنشطاء أسطول الصمود العالمي.
ونددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وهم مقيّدون بالأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثون على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".