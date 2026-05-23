باريس تعلن منع بن غفير من دخول فرنسا بسبب تصرفاته تجاه نشطاء "أسطول الصمود"
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضي البلاد اعتبارا من تاريخ اليوم. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T12:50+0000
وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور له على منصة "إكس"، إن القرار "يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة".واستنكر بارو ما اعتبره "تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.وقبل ذلك كشف بارو عن استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الإسرائيلي في باريس، من أجل الاستماع لتوضيحات منه وللإعراب عن شجب تصرفات تل أبيب.وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثين على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".
وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور له على منصة "إكس"، إن القرار "يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة".
وضم بارو، صوته إلى صوت نظيره الإيطالي، الذي دعا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف.
واستنكر بارو ما اعتبره "تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.
وقبل ذلك كشف بارو عن استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الإسرائيلي في باريس، من أجل الاستماع لتوضيحات منه وللإعراب عن شجب تصرفات تل أبيب.
ونددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وهم مقيّدي الأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثين على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".