مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟
© Photo / ICBSOFGAZA/ X سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة
نددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وهم مقيّدي الأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثين على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".
ومن أبرز ردود الفعل، تنديد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بتعامل إسرائيل مع ناشطي "أسطول الصمود"، معتبرة ذلك "غير مقبول"، مطالبة بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، مع تقديم إسرائيل لاعتذار رسمي.
جاء ذلك بالتوازي مع إعلان وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا وكندا، استدعاء السفراء الإسرائيليين في بلادهم على خلفية تصرفات بن غفير، التي اعتبرتها "غير مقبولة".
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس": "طلبتُ استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם סרטונים ממתקן המעצר בנמל אשדוד אליו הובאו פעילי משט ה"סומוד". בתיעודים נראה השר מנופף בדגל המדינה ומשמיע את ההמנון לפעילים הכפותים על הרצפה. משרד החוץ ומערכת הביטחון דרשו כי יש לגרשם מישראל מבלי לעורר פרובוקציות@Roi_Yanovsky@ItayBlumental pic.twitter.com/OR39TSqlbW— כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2026
وانتقدت تركيا، الحكومة الإسرائيلية، بشدة على خلفية مقطع الفيديو، حيث قالت إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم، بشكل علني، العقلية العنيفة لحكومة (بنيامين) نتنياهو". وهناك دول أخرى أعربت عن استنكارها لما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، منها ألمانيا واليونان وهولندا، إذ اعتبرت هذا الأمر "غير مقبول ومدان".
ومن جانبها، وصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، معاملة نشطاء "أسطول الصمود" ومن بينهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي، بأنها "مهينة وخاطئة".
وكان بن غفير، تباهى بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.
وانطلق الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من برشلونة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.