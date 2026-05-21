https://sarabic.ae/20260521/مشاهد-لوزير-إسرائيلي-تسبب-أزمة-كيف-تحركت-16-دولة-بعد-تصرفه-مع-نشطاء-أسطول-الصمود؟-1113603853.html

مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟

مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟

سبوتنيك عربي

نددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T07:37+0000

2026-05-21T07:37+0000

2026-05-21T07:37+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_9e1849605bbe607dcf5308c59660437f.jpg

وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثين على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".ومن أبرز ردود الفعل، تنديد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بتعامل إسرائيل مع ناشطي "أسطول الصمود"، معتبرة ذلك "غير مقبول"، مطالبة بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، مع تقديم إسرائيل لاعتذار رسمي.وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس": "طلبتُ استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".وانتقدت تركيا، الحكومة الإسرائيلية، بشدة على خلفية مقطع الفيديو، حيث قالت إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم، بشكل علني، العقلية العنيفة لحكومة (بنيامين) نتنياهو". وهناك دول أخرى أعربت عن استنكارها لما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، منها ألمانيا واليونان وهولندا، إذ اعتبرت هذا الأمر "غير مقبول ومدان".وكان بن غفير، تباهى بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".وانطلق الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من برشلونة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.

https://sarabic.ae/20260521/ليست-المرة-الأولى-توبيخ-علني-بين-وزيرين-إسرائيليين-بسبب-مقطع-فيديو-مخز-1113602125.html

https://sarabic.ae/20260506/رئيس-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-أسطول-الصمود-الأخير-كان-الأكبر-في-التاريخ-1113163271.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الأخبار, إسرائيل