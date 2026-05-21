مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟
نددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
مشاهد لوزير إسرائيلي تسبب أزمة... كيف تحركت 16 دولة بعد تصرفه مع نشطاء "أسطول الصمود"؟

© Photo / ICBSOFGAZA/ Xسفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة
سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
نددت 16 دولة بما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من نشر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء اعتقال سلطات بلاده لناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وهم مقيّدي الأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وكشف المقطع عن عشرات الناشطين وهم على ظهر سفينة عسكرية إسرائيلية، ثم داخل مركز احتجاز، وهم جاثين على الأرض وأيديهم مقيّدة، حيث وقف بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"
05:34 GMT
ومن أبرز ردود الفعل، تنديد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بتعامل إسرائيل مع ناشطي "أسطول الصمود"، معتبرة ذلك "غير مقبول"، مطالبة بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، مع تقديم إسرائيل لاعتذار رسمي.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا وكندا، استدعاء السفراء الإسرائيليين في بلادهم على خلفية تصرفات بن غفير، التي اعتبرتها "غير مقبولة".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس": "طلبتُ استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".
وانتقدت تركيا، الحكومة الإسرائيلية، بشدة على خلفية مقطع الفيديو، حيث قالت إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم، بشكل علني، العقلية العنيفة لحكومة (بنيامين) نتنياهو". وهناك دول أخرى أعربت عن استنكارها لما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، منها ألمانيا واليونان وهولندا، إذ اعتبرت هذا الأمر "غير مقبول ومدان".

ومن جانبها، وصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، معاملة نشطاء "أسطول الصمود" ومن بينهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي، بأنها "مهينة وخاطئة".

وكان بن غفير، تباهى بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ
6 مايو, 13:29 GMT
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.
وانطلق الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من برشلونة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.
