"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"
سبوتنيك عربي
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالة من الغضب داخل بلاده وخارجها، بعد نشره مقطع فيديو أظهر ناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وتباهى بن غفير بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".ولم يكتف بن غفير بذلك، بل رد على تغريدة جدعون ساعر، متهمًا بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"

© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالة من الغضب داخل بلاده وخارجها، بعد نشره مقطع فيديو أظهر ناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي الأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وتباهى بن غفير بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة أفراد "أسطول الصمود"
أمس, 17:01 GMT

وبدوره، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تصرف بن غفير، واصفًا إياه بـ"المشين"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "لقد تسببتَ (بن غفير) عمدًا في إلحاق الضرر بإسرائيل من خلال هذا الأداء المخزي، وهذه ليست المرة الأولى".

ولم يكتف بن غفير بذلك، بل رد على تغريدة جدعون ساعر، متهمًا بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد قوله.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.

وانطلق الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من برشلونة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.
