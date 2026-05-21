"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"

أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالة من الغضب داخل بلاده وخارجها، بعد نشره مقطع فيديو أظهر ناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي...

وتباهى بن غفير بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".ولم يكتف بن غفير بذلك، بل رد على تغريدة جدعون ساعر، متهمًا بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.

