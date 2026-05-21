https://sarabic.ae/20260521/ليست-المرة-الأولى-توبيخ-علني-بين-وزيرين-إسرائيليين-بسبب-مقطع-فيديو-مخز-1113602125.html
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"
سبوتنيك عربي
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالة من الغضب داخل بلاده وخارجها، بعد نشره مقطع فيديو أظهر ناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T05:34+0000
2026-05-21T05:34+0000
2026-05-21T05:34+0000
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6b13d415f8eae3295871e5f8436da544.jpg
وتباهى بن غفير بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".ولم يكتف بن غفير بذلك، بل رد على تغريدة جدعون ساعر، متهمًا بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.
https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الإسبانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإسرائيلي-بشأن-إساءة-معاملة-أفراد-أسطول-الصمود-1113593479.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"ليست المرة الأولى".. توبيخ علني بين وزيرين إسرائيليين بسبب مقطع فيديو "مخز"
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالة من الغضب داخل بلاده وخارجها، بعد نشره مقطع فيديو أظهر ناشطين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي الأيدي وإجبارهم من قبله على الركوع والانحناء.
وتباهى بن غفير بنشره للفيديو خلال احتجازه لناشطي "أسطول الصمود"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مدّعيًا أنهم "مؤيديون للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجون"، وفق تعبيره.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بن غفير
، أن "هؤلاء جاؤوا بكل فخر كأبطال عظام، وانظروا إلى حالهم الآن هم مجرد مؤيدين للإرهاب ويجب أن يبقوا في السجن كالإرهابيين".
وبدوره، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تصرف بن غفير، واصفًا إياه بـ"المشين"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "لقد تسببتَ (بن غفير) عمدًا في إلحاق الضرر بإسرائيل من خلال هذا الأداء المخزي، وهذه ليست المرة الأولى".
ولم يكتف بن غفير بذلك، بل رد على تغريدة جدعون ساعر، متهمًا بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية
بأنهم "لم يفهموا بعد كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب"، على حد قوله.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ430 التابعين لـ"أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.
وانطلق الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من برشلونة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، أُفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، تم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا قبالة سواحل غزة.