رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/رئيس-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-أسطول-الصمود-الأخير-كان-الأكبر-في-التاريخ-1113163271.html
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ
سبوتنيك عربي
قال النائب يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وعضو البرلمان الجزائري، إن التحالف الدولي لأسطول الحرية يواصل منذ أكثر من 16 عاما محاولاته لكسر... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T13:29+0000
2026-05-06T13:29+0000
حصري
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113014309_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_2f0bc52f60d16bfb634b901af0834b06.jpg
وأكد عجيسة أن هذا يأتي رغم ما يتعرض له من قرصنة واعتداءات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.وأوضح عجيسة خلال حوار في برنامج "لقاء سبوتنيك"، أن اللجنة التي تضم نوابا وشخصيات حقوقية وصحفيين من العالم العربي والإسلامي، تأسست منذ بداية الحصار بهدف نشر الوعي بالقضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش الكريم.وذكّر بحادثة سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم دموي عام 2010، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية تستوجب محاكمة دولية.وأشار إلى أن أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميل بحري من غزة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وانتقد عجيسة صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤ أنظمته، قائلاً إن بعض الحكومات الأوروبية ما زالت تسمح بشحن الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يكتفي القليل منها بمواقف خجولة مثل إسبانيا التي وصفت ما جرى بأنه "جريمة". وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".وطالب عجيسة بالإفراج الفوري عن قادة الأسطول المعتقلين، ومن بينهم تياغو وسيف أبو كشك، مؤكدا أن الهدف من هذه التحركات ليس فقط إيصال المساعدات إلى غزة، بل فضح المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل حصار خانق منذ نحو عشرين عاما.وقال إن أسطول الحرية سيبقى رمزا لمقاومة الظلم، ورسالة إلى العالم بأن حصار غزة جريمة غير أخلاقية وغير إنسانية، وأن أحرار العالم لن يصمتوا أمامها.أكد النائب الجزائري يوسف عجيسة أن "أسطول الحرية سيواصل تحركاته السلمية ما دام الحصار على غزة قائما وما دام الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل والإبادة بحق المدنيين". وقال: "هؤلاء المتضامنون لا يحملون سلاحاً ولا متفجرات، بل يحملون أدوية للأطفال ووسائل لدعم المنظومة الصحية، إضافة إلى خبراء وحرفيين للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وهذا هو الهدف الوحيد".وأوضح عجيسة أن "الاحتلال يخشى وصول هذه السفن إلى غزة لأنها تكشف حقيقة الجرائم المرتكبة، من إبادة وتطهير عرقي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى واللجنة الدولية لكسر الحصار شاركت سابقاً عبر القوافل البرية مثل "أميال من الابتسامات"، لكن بعد إغلاق المعابر، أصبح الأسطول البحري ضرورة لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال".وانتقد عجيسة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يطالبون بإيصال المساعدات عبر ميناء أسدود أو المعابر المغلقة، مؤكدا أن ذلك مجرد تضليل، وداعيا جامعة الدول العربية إلى الضغط لفتح معبر رفح والمعابر الأخرى.وأشار إلى أن الحصار ليس فقط حرمانا من المساعدات، بل منعا لغزة من حقها الطبيعي في أن يكون لها ميناء ومطار ومعابر مفتوحة كبقية شعوب العالم. كما شدد على أن السردية الإسرائيلية التي تبرر العدوان بحجة "الدفاع عن النفس" فقدت مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي بعد مشاهد الإبادة في غزة والاعتداءات على دول عربية عدة.وأضاف عجيسة أن الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وأمن قومي، وتقدم الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والإغاثي، وتفتح أبوابها لكل الفصائل الفلسطينية. وقال: "موقف الجزائر ثابت ومبدئي، لن يتغير حتى تتحرر فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف".وختم عجيسة بتوجيه التحية لمؤسسة "سبوتنيك" التي تنقل الحقيقة وتدافع عن القضايا العادلة، مؤكدا أن أسطول الحرية سيبقى رمزا لمقاومة الظلم وكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.
https://sarabic.ae/20260429/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-السيطرة-على-سفن-أسطول-الصمود-المتجهة-لغزة--1112983012.html
https://sarabic.ae/20251003/أسطول-الصمود-العالمي-يخترق-الحصار-البحري-على-غزة-1105558585.html
https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113014309_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_026457d7f2c6b42a320ec4d627fc9502.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, غزة, العالم العربي, الأخبار
حصري, غزة, العالم العربي, الأخبار

رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في التاريخ

13:29 GMT 06.05.2026
© REUTERS Nacho Doceيتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© REUTERS Nacho Doce
تابعنا عبر
حصري
قال النائب يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وعضو البرلمان الجزائري، إن التحالف الدولي لأسطول الحرية يواصل منذ أكثر من 16 عاما محاولاته لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكد عجيسة أن هذا يأتي رغم ما يتعرض له من قرصنة واعتداءات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
إعلام: الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة
29 أبريل, 21:36 GMT
وأوضح عجيسة خلال حوار في برنامج "لقاء سبوتنيك"، أن اللجنة التي تضم نوابا وشخصيات حقوقية وصحفيين من العالم العربي والإسلامي، تأسست منذ بداية الحصار بهدف نشر الوعي بالقضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش الكريم.
وذكّر بحادثة سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم دموي عام 2010، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية تستوجب محاكمة دولية.
وأشار إلى أن أسطول "الصمود" الأخير كان الأكبر في تاريخ التحالف، بمشاركة أكثر من 100 سفينة وألف متضامن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أوروبيون وأمريكيون وآسيويون، لافتا إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول على بعد 500 ميل بحري من غزة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وانتقد عجيسة صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤ أنظمته، قائلاً إن بعض الحكومات الأوروبية ما زالت تسمح بشحن الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يكتفي القليل منها بمواقف خجولة مثل إسبانيا التي وصفت ما جرى بأنه "جريمة". وأضاف: "كان من المفترض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحماية مواطنيه المشاركين في الأسطول، لكن القرار الأوروبي مرتهن للإرادة الأمريكية".
وطالب عجيسة بالإفراج الفوري عن قادة الأسطول المعتقلين، ومن بينهم تياغو وسيف أبو كشك، مؤكدا أن الهدف من هذه التحركات ليس فقط إيصال المساعدات إلى غزة، بل فضح المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل حصار خانق منذ نحو عشرين عاما.
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"أسطول الصمود" العالمي يعلن اختراق الحصار البحري على قطاع غزة
3 أكتوبر 2025, 03:29 GMT
وقال إن أسطول الحرية سيبقى رمزا لمقاومة الظلم، ورسالة إلى العالم بأن حصار غزة جريمة غير أخلاقية وغير إنسانية، وأن أحرار العالم لن يصمتوا أمامها.
أكد النائب الجزائري يوسف عجيسة أن "أسطول الحرية سيواصل تحركاته السلمية ما دام الحصار على غزة قائما وما دام الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل والإبادة بحق المدنيين". وقال: "هؤلاء المتضامنون لا يحملون سلاحاً ولا متفجرات، بل يحملون أدوية للأطفال ووسائل لدعم المنظومة الصحية، إضافة إلى خبراء وحرفيين للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وهذا هو الهدف الوحيد".
وأوضح عجيسة أن "الاحتلال يخشى وصول هذه السفن إلى غزة لأنها تكشف حقيقة الجرائم المرتكبة، من إبادة وتطهير عرقي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى واللجنة الدولية لكسر الحصار شاركت سابقاً عبر القوافل البرية مثل "أميال من الابتسامات"، لكن بعد إغلاق المعابر، أصبح الأسطول البحري ضرورة لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال".
وانتقد عجيسة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يطالبون بإيصال المساعدات عبر ميناء أسدود أو المعابر المغلقة، مؤكدا أن ذلك مجرد تضليل، وداعيا جامعة الدول العربية إلى الضغط لفتح معبر رفح والمعابر الأخرى.
وأشار إلى أن الحصار ليس فقط حرمانا من المساعدات، بل منعا لغزة من حقها الطبيعي في أن يكون لها ميناء ومطار ومعابر مفتوحة كبقية شعوب العالم. كما شدد على أن السردية الإسرائيلية التي تبرر العدوان بحجة "الدفاع عن النفس" فقدت مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي بعد مشاهد الإبادة في غزة والاعتداءات على دول عربية عدة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
25 سبتمبر 2025, 16:20 GMT
وأضاف عجيسة أن الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وأمن قومي، وتقدم الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والإغاثي، وتفتح أبوابها لكل الفصائل الفلسطينية. وقال: "موقف الجزائر ثابت ومبدئي، لن يتغير حتى تتحرر فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف".
وختم عجيسة بتوجيه التحية لمؤسسة "سبوتنيك" التي تنقل الحقيقة وتدافع عن القضايا العادلة، مؤكدا أن أسطول الحرية سيبقى رمزا لمقاومة الظلم وكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала