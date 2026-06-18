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بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقادة دول دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الخميس، في قمة "روسيا - آسيان" المنعقدة في مدينة قازان الروسية. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T07:24+0000
2026-06-18T07:48+0000
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افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان، وأكد بوتين أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا تتمتع بسلطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل صمدت أمام اختبار الزمن.وأضاف: "نعمل اليوم على جدول الأعمال التالي: تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة".وقال: "تتمتع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسلطة ليس فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل على مستوى العالم أيضاً. لقد صمدت أمام اختبار الزمن، وبنت نظاماً للتعاون بين الدول قائماً على معايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً والمراعاة المتبادلة للمصالح".وأوضح أن "أتطلع إلى عمل مثمر وتبادل للآراء بشكل بنّاء وجذاب على الطريقة التقليدية".خلال الاجتماع، سيتبادل المشاركون وجهات النظر حول القضايا الراهنة والإقليمية، وسيناقشون تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة هي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس، وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية.وتأتي القمة في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ودول "آسيان"، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.وتأسست "آسيان" في عام 1967، وتضم 11 دولة، بروناي، تيمور الشرقية، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند والفلبين. ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".
https://sarabic.ae/20260617/بوتين-يجري-لقاءات-ثنائية-مع-قادة-آسيان-على-هامش-قمة-قازان-1114437945.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا–آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا–آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار سنغافورة, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار سنغافورة, العالم, فلاديمير بوتين

بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان

07:24 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 07:48 GMT 18.06.2026)
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقادة دول دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الخميس، في قمة "روسيا - آسيان" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان، وأكد بوتين أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا تتمتع بسلطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل صمدت أمام اختبار الزمن.
وأضاف: "نعمل اليوم على جدول الأعمال التالي: تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة".
وقال: "تتمتع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسلطة ليس فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل على مستوى العالم أيضاً. لقد صمدت أمام اختبار الزمن، وبنت نظاماً للتعاون بين الدول قائماً على معايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً والمراعاة المتبادلة للمصالح".
وأوضح أن "أتطلع إلى عمل مثمر وتبادل للآراء بشكل بنّاء وجذاب على الطريقة التقليدية".
خلال الاجتماع، سيتبادل المشاركون وجهات النظر حول القضايا الراهنة والإقليمية، وسيناقشون تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة هي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس، وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية.
وتأتي القمة في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ودول "آسيان"، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
أمس, 14:14 GMT
وتأسست "آسيان" في عام 1967، وتضم 11 دولة، بروناي، تيمور الشرقية، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند والفلبين. ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".
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