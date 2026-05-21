مسرحية سياسية.. برلمانيون عرب بالكنيست يوضحون لـ"سبوتنيك" أهداف حله

سبوتنيك عربي

صوّت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T18:34+0000

وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد والتوجه إلى انتخابات مبكرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع وراء تقديم الائتلاف الحكومي لمقترح حل الكنيست، وهل هذه الخطوة تعني نهاية حقبة نتنياهو أم لعبة سياسية من ائتلافه الحاكم.مسرحية سياسيةقالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وتحديدا أعضاء الائتلاف من اليهود المتشددين، قد وصلوا إلى طريق مسدود، وذلك بالرغم من كل المماطلة التي جرت في السنتين الأخيرتين بشأن قضية تجنيد الحريديم، وسن قانون للتجنيد الإلزامي، مشيرة إلى أن الوقت الضائع قد انتهى تماما، ولا يمكن المماطلة أكثر من ذلك.في المقابل، بحسب توما، تطالب القاعدة الجماهيرية لنتنياهو والجمهور العلماني عامة في إسرائيل بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الحريديم، الأمر الذي يعني أن نتنياهو سيواجه خسارة كبيرة في الأصوات وفي قاعدته الجماهيرية إذا وافق ومنح المتشددين ما يريدون.وأضافت النائبة العربية أن ساعة الحسم قد حانت، ولذلك اتفق أطراف الائتلاف على الذهاب إلى انتخابات مبكرة لصالح الطرفين، حيث يسعى المتدينون لإبلاغ قاعدتهم بأنهم لم يتنازلوا وأصروا على موقفهم وكانوا مستعدين لترك الائتلاف، في حين يعود نتنياهو لقاعدته ليزعم أنه كان مستعدا للتخلي عن الحكومة على ألا يخضع لمطالبهم.ووصفت توما المشهد الحالي بالمسرحية واللعبة السياسية المفضوحة، خاصة وأن تقريب موعد الانتخابات لا يتجاوز الشهر الواحد عن موعدها الأصلي المفترض في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول."نهاية حكم نتنياهو"من جانبه قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية وعدم معارضته من قبل الائتلاف الحاكم يعد إشارة تحذيرية واضحة وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى شركائه من الأحزاب الدينية ومن اليمين المتطرف، وتحديدا بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ليبعث من خلالها برسالة مفادها أنه لا يمانع حل البرلمان والتوجه نحو صناديق الاقتراع.وقال إن العطلة الصيفية وسفر المواطنين في شهري يوليو وأغسطس يحولان دون إجراء الانتخابات خلالهما، مما يجعل مطلع شهر سبتمبر المقبل موعدا مقترحا ومناسبا لإجرائها قبل نحو شهر من موعدها الرسمي.وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن هذا التحرك البرلماني يمثل مؤشرا حقيقيا على قرب نهاية حكم نتنياهو وشركائه في الائتلاف، مستندا في ذلك إلى استطلاعات الرأي التي تؤكد خسارتهم الحتمية في أي انتخابات البرلمان المقبلة.وربط كنعان "سقوط هذه الحكومة بشكل قطعي بنسبة تصويت المجتمع العربي داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال وصول نسبة مشاركة الناخبين العرب إلى 65 أو 70%، فإن سقوط الحكومة الحالية يصبح أمرا حتميا، مما يمهد الطريق لولادة حكومة بديلة قد تكون أفضل بكثير من الحكومة الراهنة".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تعكس تصاعد الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وسط استمرار الحرب والضغوط السياسية المتزايدة.وأوضحت الصحيفة أن رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قدم مشروع قانون لحلّ الكنيست الحالي وهو الكنيست رقم 25، بالاشتراك مع جميع قادة فصائل الائتلاف الحاكم.ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

