مسرحية سياسية.. برلمانيون عرب بالكنيست يوضحون لـ"سبوتنيك" أهداف حله

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسرحية سياسية.. برلمانيون عرب بالكنيست يوضحون لـ"سبوتنيك" أهداف حله
صوّت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد والتوجه إلى انتخابات مبكرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع وراء تقديم الائتلاف الحكومي لمقترح حل الكنيست، وهل هذه الخطوة تعني نهاية حقبة نتنياهو أم لعبة سياسية من ائتلافه الحاكم.
صوّت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.
وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع وراء تقديم الائتلاف الحكومي لمقترح حل الكنيست، وهل هذه الخطوة تعني نهاية حقبة نتنياهو أم لعبة سياسية من ائتلافه الحاكم.

مسرحية سياسية

الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة
أمس, 10:18 GMT
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وتحديدا أعضاء الائتلاف من اليهود المتشددين، قد وصلوا إلى طريق مسدود، وذلك بالرغم من كل المماطلة التي جرت في السنتين الأخيرتين بشأن قضية تجنيد الحريديم، وسن قانون للتجنيد الإلزامي، مشيرة إلى أن الوقت الضائع قد انتهى تماما، ولا يمكن المماطلة أكثر من ذلك.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، قالت إن هناك حراكا بدأ يحدث على مستوى القاعدة الجماهيرية لليهود المتشددين، يرفض أي قانون يلزمهم بالخدمة العسكرية ويسعى لمحاسبة القادة السياسيين في حال وافقوا على أمر من هذا النوع، حيث يطالبون باقتراح قانون يتساهل معهم تماما.
في المقابل، بحسب توما، تطالب القاعدة الجماهيرية لنتنياهو والجمهور العلماني عامة في إسرائيل بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الحريديم، الأمر الذي يعني أن نتنياهو سيواجه خسارة كبيرة في الأصوات وفي قاعدته الجماهيرية إذا وافق ومنح المتشددين ما يريدون.
وأضافت النائبة العربية أن ساعة الحسم قد حانت، ولذلك اتفق أطراف الائتلاف على الذهاب إلى انتخابات مبكرة لصالح الطرفين، حيث يسعى المتدينون لإبلاغ قاعدتهم بأنهم لم يتنازلوا وأصروا على موقفهم وكانوا مستعدين لترك الائتلاف، في حين يعود نتنياهو لقاعدته ليزعم أنه كان مستعدا للتخلي عن الحكومة على ألا يخضع لمطالبهم.
واستطردت: "قدموا مقترح حل الكنيست باسم الائتلاف الحكومي من أجل أن يتحكموا في المسار نفسه، وأنه في حال تمكنوا من الاتفاق على صيغة لقانون التجنيد دون خسائر فربما يؤجلون عملية الانتخابات برمتها".
ووصفت توما المشهد الحالي بالمسرحية واللعبة السياسية المفضوحة، خاصة وأن تقريب موعد الانتخابات لا يتجاوز الشهر الواحد عن موعدها الأصلي المفترض في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

"نهاية حكم نتنياهو"

الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
برلماني عربي سابق بالكنيست: حل البرلمان الإسرائيلي وارد في ظل أزمة نتنياهو والحريديم
13 مايو, 18:03 GMT
من جانبه قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية وعدم معارضته من قبل الائتلاف الحاكم يعد إشارة تحذيرية واضحة وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى شركائه من الأحزاب الدينية ومن اليمين المتطرف، وتحديدا بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ليبعث من خلالها برسالة مفادها أنه لا يمانع حل البرلمان والتوجه نحو صناديق الاقتراع.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، القانون لا يزال مجرد إقرار أولي يتطلب موافقة الائتلاف الحكومي ليمر بالقراءات الثلاث المتبقية، مشيرا إلى أن موافقة حزب ديجيل هاتوراه، أحد الأحزاب الدينية، على هذا القانون تؤكد أنه في حال تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى فستشهد البلاد انتخابات مبكرة باتفاق الجميع.
وقال إن العطلة الصيفية وسفر المواطنين في شهري يوليو وأغسطس يحولان دون إجراء الانتخابات خلالهما، مما يجعل مطلع شهر سبتمبر المقبل موعدا مقترحا ومناسبا لإجرائها قبل نحو شهر من موعدها الرسمي.
وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن هذا التحرك البرلماني يمثل مؤشرا حقيقيا على قرب نهاية حكم نتنياهو وشركائه في الائتلاف، مستندا في ذلك إلى استطلاعات الرأي التي تؤكد خسارتهم الحتمية في أي انتخابات البرلمان المقبلة.
وربط كنعان "سقوط هذه الحكومة بشكل قطعي بنسبة تصويت المجتمع العربي داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال وصول نسبة مشاركة الناخبين العرب إلى 65 أو 70%، فإن سقوط الحكومة الحالية يصبح أمرا حتميا، مما يمهد الطريق لولادة حكومة بديلة قد تكون أفضل بكثير من الحكومة الراهنة".
Israeli Prime Minister Yair Lapid speaks about Iran at a security briefing for the foreign press at the Prime Minister's office in Jerusalem, Wednesday, Aug. 24, 2022. Lapid called on U.S. President Joe Biden and Western powers to call off an emerging nuclear deal with Iran, saying an agreement would fail to prevent Iran from developing a nuclear bomb and reward it with billions of dollars to fund Israel's enemies. Israel's caretaker prime minister used stark language on Wednesday in his criticism of the expected agreement. (Debbie Hill/Pool via AP) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن استعداده لانتخابات مبكرة
13 مايو, 22:39 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تعكس تصاعد الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وسط استمرار الحرب والضغوط السياسية المتزايدة.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قدم مشروع قانون لحلّ الكنيست الحالي وهو الكنيست رقم 25، بالاشتراك مع جميع قادة فصائل الائتلاف الحاكم.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون سيُطرح للتصويت الأسبوع المقبل.
ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.
ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
