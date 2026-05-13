https://sarabic.ae/20260513/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-حل-البرلمان-الإسرائيلي-وارد-في-ظل-أزمة-نتنياهو-والحريديم-1113387322.html

برلماني عربي سابق بالكنيست: حل البرلمان الإسرائيلي وارد في ظل أزمة نتنياهو والحريديم

برلماني عربي سابق بالكنيست: حل البرلمان الإسرائيلي وارد في ظل أزمة نتنياهو والحريديم

سبوتنيك عربي

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن إمكانية حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات أصبحت واردة بقوة في الحسابات السياسية الحالية،... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T18:03+0000

2026-05-13T18:03+0000

2026-05-13T18:03+0000

العالم

حصري

إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هناك شبه اتفاق في إسرائيل على تجنب إجراء الانتخابات في شهري أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب، بينما اقترح الحريديم موعدا في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، مما يفتح الباب أمام تقديم الانتخابات شهرا واحدا عن موعدها بالتوافق بين مختلف المكونات السياسية.وأكد كنعان أن الأسبوع القادم قد يشهد تحولا حاسما إذا نجح حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان في تمرير مقترح قانون لحل الكنيست، حيث سيتم في هذه الحالة إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إقرار القانون، لافتا إلى أن نتنياهو قد يفضل الذهاب إلى اتفاق مع المعارضة أو أحزاب الحريديم على موعد محدد لإجراء انتخابات مبكرة بدلا من انتظار فرضها بقوة القانون.وأضاف أن أحزاب الحريديم أعلنوا صراحة فقدان الثقة في نتنياهو ووعوده، مشيرا إلى أن لديهم 7 مقاعد بالكنيست كفيلة بالإسهام في إسقاط الحكومة، مؤكدا أن نتنياهو يمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد الحرب على إيران بهدف تأخير الانتخابات وموعد محاكمته، في وقت يسعى فيه لإبرام صفقة مع النيابة العامة والمستشارة القضائية تضمن عدم سجنه، مقابل اعتزاله الحياة السياسية وعدم الترشح لدورة برلمانية قادمة.وهددت أحزاب الحريديم بحل الكنيست بعد أن أبلغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود أغلبية تضمن تمرير قانون التجنيد الإجباري.ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

https://sarabic.ae/20251031/أكبر-تظاهرة-للحريديم-في-تاريخ-إسرائيل-تهدد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-1106581332.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

العالم, حصري, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو