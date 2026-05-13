برلماني عربي سابق بالكنيست: حل البرلمان الإسرائيلي وارد في ظل أزمة نتنياهو والحريديم
سبوتنيك عربي
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن إمكانية حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات أصبحت واردة بقوة في الحسابات السياسية الحالية،... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هناك شبه اتفاق في إسرائيل على تجنب إجراء الانتخابات في شهري أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب، بينما اقترح الحريديم موعدا في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، مما يفتح الباب أمام تقديم الانتخابات شهرا واحدا عن موعدها بالتوافق بين مختلف المكونات السياسية.وأكد كنعان أن الأسبوع القادم قد يشهد تحولا حاسما إذا نجح حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان في تمرير مقترح قانون لحل الكنيست، حيث سيتم في هذه الحالة إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إقرار القانون، لافتا إلى أن نتنياهو قد يفضل الذهاب إلى اتفاق مع المعارضة أو أحزاب الحريديم على موعد محدد لإجراء انتخابات مبكرة بدلا من انتظار فرضها بقوة القانون.وأضاف أن أحزاب الحريديم أعلنوا صراحة فقدان الثقة في نتنياهو ووعوده، مشيرا إلى أن لديهم 7 مقاعد بالكنيست كفيلة بالإسهام في إسقاط الحكومة، مؤكدا أن نتنياهو يمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد الحرب على إيران بهدف تأخير الانتخابات وموعد محاكمته، في وقت يسعى فيه لإبرام صفقة مع النيابة العامة والمستشارة القضائية تضمن عدم سجنه، مقابل اعتزاله الحياة السياسية وعدم الترشح لدورة برلمانية قادمة.وهددت أحزاب الحريديم بحل الكنيست بعد أن أبلغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود أغلبية تضمن تمرير قانون التجنيد الإجباري.ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
وائل مجدي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن إمكانية حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات أصبحت واردة بقوة في الحسابات السياسية الحالية، خاصة في ظل أزمة الحريديم ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
