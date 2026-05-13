زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن استعداده لانتخابات مبكرة
© AP Photo / Debbie HillIsraeli Prime Minister Yair Lapid speaks about Iran at a security briefing for the foreign press at the Prime Minister's office in Jerusalem, Wednesday, Aug. 24, 2022. Lapid called on U.S. President Joe Biden and Western powers to call off an emerging nuclear deal with Iran, saying an agreement would fail to prevent Iran from developing a nuclear bomb and reward it with billions of dollars to fund Israel's enemies. Israel's caretaker prime minister used stark language on Wednesday in his criticism of the expected agreement. (Debbie Hill/Pool via AP)
© AP Photo / Debbie Hill
تابعنا عبر
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، إنه وحليفه السياسي نفتالي بينيت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة، بعدما قدم الائتلاف الحاكم اقتراحًا بحل البرلمان.
وكتب لبيد، على "إكس": "نحن مستعدون. معًا"، مستخدمًا اسم تحالفه الجديد "بياحد" (معًا)، الذي شكله مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهدف هزيمة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، التي قد تُجرى في وقت مبكر من نهاية أغسطس/آب.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن حزب الليكود اليميني، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الائتلاف الداعم له قدّم مشروع قانون لحل الكنيست، في خطوة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة.
ونصّ مشروع القانون، الذي نشره حزب الليكود، على أن "الكنيست الخامسة والعشرين ستُحل قبل انتهاء ولايتها، وستُجرى الانتخابات الخاصة بتشكيل البرلمان المقبل في موعد تحدده لجنة الكنيست، على ألا يقل عن 90 يومًا من تاريخ إقرار القانون".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون حلّ الكنيست قد يُطرح للتصويت في 20 مايو/أيار، فيما تنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.