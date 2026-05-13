زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن استعداده لانتخابات مبكرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن استعداده لانتخابات مبكرة
سبوتنيك عربي
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، إنه وحليفه السياسي نفتالي بينيت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة، بعدما قدم الائتلاف الحاكم اقتراحًا بحل... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
وكتب لبيد، على "إكس": "نحن مستعدون. معًا"، مستخدمًا اسم تحالفه الجديد "بياحد" (معًا)، الذي شكله مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهدف هزيمة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، التي قد تُجرى في وقت مبكر من نهاية أغسطس/آب.وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن حزب الليكود اليميني، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الائتلاف الداعم له قدّم مشروع قانون لحل الكنيست، في خطوة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة.ونصّ مشروع القانون، الذي نشره حزب الليكود، على أن "الكنيست الخامسة والعشرين ستُحل قبل انتهاء ولايتها، وستُجرى الانتخابات الخاصة بتشكيل البرلمان المقبل في موعد تحدده لجنة الكنيست، على ألا يقل عن 90 يومًا من تاريخ إقرار القانون".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون حلّ الكنيست قد يُطرح للتصويت في 20 مايو/أيار، فيما تنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
22:39 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Debbie HillIsraeli Prime Minister Yair Lapid speaks about Iran at a security briefing for the foreign press at the Prime Minister's office in Jerusalem, Wednesday, Aug. 24, 2022. Lapid called on U.S. President Joe Biden and Western powers to call off an emerging nuclear deal with Iran, saying an agreement would fail to prevent Iran from developing a nuclear bomb and reward it with billions of dollars to fund Israel's enemies. Israel's caretaker prime minister used stark language on Wednesday in his criticism of the expected agreement. (Debbie Hill/Pool via AP)
Israeli Prime Minister Yair Lapid speaks about Iran at a security briefing for the foreign press at the Prime Minister's office in Jerusalem, Wednesday, Aug. 24, 2022. Lapid called on U.S. President Joe Biden and Western powers to call off an emerging nuclear deal with Iran, saying an agreement would fail to prevent Iran from developing a nuclear bomb and reward it with billions of dollars to fund Israel's enemies. Israel's caretaker prime minister used stark language on Wednesday in his criticism of the expected agreement. (Debbie Hill/Pool via AP)
© AP Photo / Debbie Hill
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، إنه وحليفه السياسي نفتالي بينيت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة، بعدما قدم الائتلاف الحاكم اقتراحًا بحل البرلمان.
وكتب لبيد، على "إكس": "نحن مستعدون. معًا"، مستخدمًا اسم تحالفه الجديد "بياحد" (معًا)، الذي شكله مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهدف هزيمة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، التي قد تُجرى في وقت مبكر من نهاية أغسطس/آب.
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
برلماني عربي سابق بالكنيست: حل البرلمان الإسرائيلي وارد في ظل أزمة نتنياهو والحريديم
18:03 GMT
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن حزب الليكود اليميني، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الائتلاف الداعم له قدّم مشروع قانون لحل الكنيست، في خطوة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة.
ونصّ مشروع القانون، الذي نشره حزب الليكود، على أن "الكنيست الخامسة والعشرين ستُحل قبل انتهاء ولايتها، وستُجرى الانتخابات الخاصة بتشكيل البرلمان المقبل في موعد تحدده لجنة الكنيست، على ألا يقل عن 90 يومًا من تاريخ إقرار القانون".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون حلّ الكنيست قد يُطرح للتصويت في 20 مايو/أيار، فيما تنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
