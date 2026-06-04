جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

إحدى المشاركات في منتدى سان بطرسبورغ لحظة نزولها من سيارة سوداء.
إحدى المشاركات في منتدى سان بطرسبورغ لحظة نزولها من سيارة سوداء.
فتيات يعربن عن سعادتهن بينما يقوم شاب بالتقاط الصور التذكارية لهن.
فتيات يعربن عن سعادتهن بينما يقوم شاب بالتقاط الصور التذكارية لهن.
فتاة تجلس على هامش أعمال المنتدى ويظهر في خلفية الصورة شجرة مضاءة ومشاركين اَخرين.
فتاة تجلس على هامش أعمال المنتدى ويظهر في خلفية الصورة شجرة مضاءة ومشاركين اَخرين.
سيدتان في لقطة عفوية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة لافتة تظهر شابا يستقل سيارة رياضية، يراقب فتاة جميلة تمر أمامه بنظرات إعجاب.
صورة لافتة تظهر شابا يستقل سيارة رياضية، يراقب فتاة جميلة تمر أمامه بنظرات إعجاب.
جانب من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
جانب من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
صورة من جناح جمهورية داغستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
صورة من جناح جمهورية داغستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
ابتسامة جذابة لإحدى المشاركات في أعمال المنتدى.
ابتسامة جذابة لإحدى المشاركات في أعمال المنتدى.
صورة مميزة لإحدى الفتيات وهي تجلس داخل سيارة عسكرية كبيرة، وتتحدث إلى شاب يقف بجانبها.
صورة مميزة لإحدى الفتيات وهي تجلس داخل سيارة عسكرية كبيرة، وتتحدث إلى شاب يقف بجانبها.
حضور لافت لعدد كبير من الأشخاص الذين يتجولون بين أقسام المنتدى.
حضور لافت لعدد كبير من الأشخاص الذين يتجولون بين أقسام المنتدى.
فتيات جميلات يقفن في أحد أقسام المنتدى.
صورة لإحدى المشاركات في أعمال منتدى سان بطرسبورغ .
صورة لإحدى المشاركات في أعمال منتدى سان بطرسبورغ .
شباب وشابات يقدمون لوحة فنية راقصة وهم يرتدون الزي التقليدي.
صورة لافتة لإحدى المشاركات في جناح باشكيريا ترتدي الزي التقليدي.
صورة لافتة لإحدى المشاركات في جناح باشكيريا ترتدي الزي التقليدي.
رجل وإمرأة يلتقطان صورة تذكارية ويبدو على تعابيرهما السعادة وقضاء وقت ممتع في منتدى سان بطرسبورغ.
رجل وإمرأة يلتقطان صورة تذكارية ويبدو على تعابيرهما السعادة وقضاء وقت ممتع في منتدى سان بطرسبورغ.
مشاركة في المعرض ترتدي الزي التقليدي وتلتقط الصور التذكارية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
مشاركة في المعرض ترتدي الزي التقليدي وتلتقط الصور التذكارية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.