جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
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بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
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لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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29 د
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
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الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
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14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
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مدار الليل والنهار
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لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20260604/جميلات-يخطفن-الأنظار-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026--1114035019.html
جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور لسيدات خطفن الأنظار بجمالهن خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، المقام في مدينة سانت... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

08:07 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 08:09 GMT 04.06.2026)
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور لسيدات خطفن الأنظار بجمالهن خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، المقام في مدينة سانت بطرسبرغ بين 3-6 يونيو/ حزيران الحالي.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في منتدى سان بطرسبورغ لحظة نزولها من سيارة سوداء.

إحدى المشاركات في منتدى سان بطرسبورغ لحظة نزولها من سيارة سوداء. - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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إحدى المشاركات في منتدى سان بطرسبورغ لحظة نزولها من سيارة سوداء.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يعربن عن سعادتهن بينما يقوم شاب بالتقاط الصور التذكارية لهن.

فتيات يعربن عن سعادتهن بينما يقوم شاب بالتقاط الصور التذكارية لهن. - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Alexei Danichev
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فتيات يعربن عن سعادتهن بينما يقوم شاب بالتقاط الصور التذكارية لهن.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تجلس على هامش أعمال المنتدى ويظهر في خلفية الصورة شجرة مضاءة ومشاركين اَخرين.

فتاة تجلس على هامش أعمال المنتدى ويظهر في خلفية الصورة شجرة مضاءة ومشاركين اَخرين. - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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فتاة تجلس على هامش أعمال المنتدى ويظهر في خلفية الصورة شجرة مضاءة ومشاركين اَخرين.

© Photo / Roscongress/Elena Ignatyeva

سيدتان في لقطة عفوية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ.

سيدتان في لقطة عفوية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Roscongress/Elena Ignatyeva

سيدتان في لقطة عفوية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لافتة تظهر شابا يستقل سيارة رياضية، يراقب فتاة جميلة تمر أمامه بنظرات إعجاب.

صورة لافتة تظهر شابا يستقل سيارة رياضية، يراقب فتاة جميلة تمر أمامه بنظرات إعجاب. - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صورة لافتة تظهر شابا يستقل سيارة رياضية، يراقب فتاة جميلة تمر أمامه بنظرات إعجاب.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

جانب من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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جانب من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح جمهورية داغستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

صورة من جناح جمهورية داغستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح جمهورية داغستان في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ابتسامة جذابة لإحدى المشاركات في أعمال المنتدى.

ابتسامة جذابة لإحدى المشاركات في أعمال المنتدى. - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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ابتسامة جذابة لإحدى المشاركات في أعمال المنتدى.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة مميزة لإحدى الفتيات وهي تجلس داخل سيارة عسكرية كبيرة، وتتحدث إلى شاب يقف بجانبها.

صورة مميزة لإحدى الفتيات وهي تجلس داخل سيارة عسكرية كبيرة، وتتحدث إلى شاب يقف بجانبها. - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صورة مميزة لإحدى الفتيات وهي تجلس داخل سيارة عسكرية كبيرة، وتتحدث إلى شاب يقف بجانبها.

© Photo / Roscongress/Elena Ignatyeva

حضور لافت لعدد كبير من الأشخاص الذين يتجولون بين أقسام المنتدى.

حضور لافت لعدد كبير من الأشخاص الذين يتجولون بين أقسام المنتدى. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Roscongress/Elena Ignatyeva

حضور لافت لعدد كبير من الأشخاص الذين يتجولون بين أقسام المنتدى.

© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

فتيات جميلات يقفن في أحد أقسام المنتدى.

فتيات جميلات يقفن في أحد أقسام المنتدى. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

فتيات جميلات يقفن في أحد أقسام المنتدى.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لإحدى المشاركات في أعمال منتدى سان بطرسبورغ .

صورة لإحدى المشاركات في أعمال منتدى سان بطرسبورغ . - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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صورة لإحدى المشاركات في أعمال منتدى سان بطرسبورغ .

© Photo / Roscongress/Sergey Lukin

شباب وشابات يقدمون لوحة فنية راقصة وهم يرتدون الزي التقليدي.

شباب وشابات يقدمون لوحة فنية راقصة وهم يرتدون الزي التقليدي. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Roscongress/Sergey Lukin

شباب وشابات يقدمون لوحة فنية راقصة وهم يرتدون الزي التقليدي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لافتة لإحدى المشاركات في جناح باشكيريا ترتدي الزي التقليدي.

صورة لافتة لإحدى المشاركات في جناح باشكيريا ترتدي الزي التقليدي. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة لافتة لإحدى المشاركات في جناح باشكيريا ترتدي الزي التقليدي.

© Photo / Roscongress/Anna Aleksashkina

رجل وإمرأة يلتقطان صورة تذكارية ويبدو على تعابيرهما السعادة وقضاء وقت ممتع في منتدى سان بطرسبورغ.

رجل وإمرأة يلتقطان صورة تذكارية ويبدو على تعابيرهما السعادة وقضاء وقت ممتع في منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Roscongress/Anna Aleksashkina

رجل وإمرأة يلتقطان صورة تذكارية ويبدو على تعابيرهما السعادة وقضاء وقت ممتع في منتدى سان بطرسبورغ.

© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

مشاركة في المعرض ترتدي الزي التقليدي وتلتقط الصور التذكارية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

مشاركة في المعرض ترتدي الزي التقليدي وتلتقط الصور التذكارية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

مشاركة في المعرض ترتدي الزي التقليدي وتلتقط الصور التذكارية على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

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