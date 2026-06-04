https://sarabic.ae/20260604/روسيا-تنتقد-تقارير-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-سوريا-في-مجلس-الأمن-1114067427.html

روسيا تنتقد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا في مجلس الأمن

روسيا تنتقد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا في مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

انتقدت روسيا ما وصفته بـ"النهج المسيس" الذي تتبعه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الملف الكيميائي السوري، معتبرة أن الاستنتاجات الأخيرة للمنظمة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T20:23+0000

2026-06-04T20:23+0000

2026-06-04T20:23+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ما يعرف بـ"الملف الكيميائي السوري"، إن التقارير الأخيرة للمنظمة تكاد تكون متطابقة في مضمونها، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية في سوريا خلال الأشهر الماضية أعاقت عمل الخبراء الدوليين، حسبما ذكره موقع البعثة الروسية في الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني.وأضاف أن إعلان المنظمة عن اكتشاف ذخائر ومواد كيميائية، في مواقع غير معلنة بمحافظتي حماة وحمص، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعاً في ظل غياب ضمانات كافية بشأن سلامة الأدلة وسلسلة حفظها.وأكد نيبينزيا أن سنوات النزاع السوري وما شهدته من سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق واسعة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة العمليات العسكرية، تجعل من الصعب التحقق من مصدر المواد أو الوثائق التي يتم العثور عليها حالياً، كما اتهم الأمانة الفنية للمنظمة بارتكاب مخالفات منهجية خلال تحقيقات سابقة مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.وفي الوقت نفسه، شددت روسيا على دعمها لإغلاق القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان السوري الأولي بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، داعية المنظمة إلى العمل بصورة مهنية وغير مسيسة، والتركيز على ولايتها التقنية بعيداً عن الاعتبارات السياسية، كما رحبت بما وصفته بالتعاون البنّاء الذي تبديه السلطات السورية الحالية مع المنظمة.يُذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة تطورات الملف الكيميائي السوري، وتقييم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الشأن.سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية

https://sarabic.ae/20260603/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1114029331.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة