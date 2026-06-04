https://sarabic.ae/20260604/قائمة-أكثر-الدول-قضاء-للوقت-على-شبكة-الإنترنت-1114045361.html
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت
سبوتنيك عربي
أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من الحياة اليومية، إذ يقضي الأشخاص حول العالم في المتوسط نحو 6 ساعات و40 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، فما بين الهواتف الذكية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T10:48+0000
2026-06-04T10:48+0000
2026-06-04T10:48+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114044499_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_a909c22c252c775cf3c26d166bb112d1.jpg
وتكشف البيانات التالية عن أكثر 10 دول في عام 2026 يسجل سكانها أعلى معدلات استخدام للإنترنت والشاشات يوميا.روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114044499_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_77508aebb92d95011573c6d9ec48cc21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم, инфографика
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت
أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من الحياة اليومية، إذ يقضي الأشخاص حول العالم في المتوسط نحو 6 ساعات و40 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، فما بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة اللوحية، تتفاوت العادات الرقمية من دولة إلى أخرى بشكل لافت.
وتكشف البيانات التالية عن أكثر 10 دول في عام 2026 يسجل سكانها أعلى معدلات استخدام للإنترنت والشاشات يوميا.