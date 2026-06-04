قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260604/قائمة-أكثر-الدول-قضاء-للوقت-على-شبكة-الإنترنت-1114045361.html
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت
سبوتنيك عربي
أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من الحياة اليومية، إذ يقضي الأشخاص حول العالم في المتوسط نحو 6 ساعات و40 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، فما بين الهواتف الذكية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وتكشف البيانات التالية عن أكثر 10 دول في عام 2026 يسجل سكانها أعلى معدلات استخدام للإنترنت والشاشات يوميا.روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
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انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم, инфографика

قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت

10:48 GMT 04.06.2026
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أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من الحياة اليومية، إذ يقضي الأشخاص حول العالم في المتوسط نحو 6 ساعات و40 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، فما بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة اللوحية، تتفاوت العادات الرقمية من دولة إلى أخرى بشكل لافت.
وتكشف البيانات التالية عن أكثر 10 دول في عام 2026 يسجل سكانها أعلى معدلات استخدام للإنترنت والشاشات يوميا.
قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت - سبوتنيك عربي
روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
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