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عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
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لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
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مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260604/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-روسيا-تفتح-بوابة-الشراكات-العالمية-1114047889.html
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
سبوتنيك عربي
في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتحديات الاقتصادية التي باتت تتداخل بشكل متزايد مع الملفات السياسية والأمنية، ينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T12:20+0000
2026-06-04T12:20+0000
راديو
ملفات ساخنة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سان بطرسبورغ
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
سبوتنيك عربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
وتشهد النسخة الحالية برنامجًا موسعًا، يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، وتركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا.وأوضح أن "اختيار السعودية ضيف شرف، مع مشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يبرز مستوى التنسيق بين الرياض وموسكو في "أوبك بلس"، الذي يدير جزءًا كبيرًا من إمدادات النفط العالمية".في السياق، أكد الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية أن "المنتدى في دورته الحالية يتجاوز كونه حدثا اقتصاديا بحتا مع حضور 20 ألف مشارك من أكثر من 130 دولة".واعتبر أن "المنتدى يؤكد على صعود نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، بعيدًا عن الهيمنة الغربية والمشروطية السياسية".
سبوتنيك عربي
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جيهان لطفي سليمان
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جيهان لطفي سليمان
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سان بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سان بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, аудио

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية

12:20 GMT 04.06.2026
راديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتحديات الاقتصادية التي باتت تتداخل بشكل متزايد مع الملفات السياسية والأمنية، ينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 باعتباره أحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الدول وصناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وتشهد النسخة الحالية برنامجًا موسعًا، يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، وتركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاقتصادي د. محمود مفيد عبدالكريم، إن "منتدى سان بطرسبورغ يأتي في لحظة يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكيل مراكز القوى، مع صعود آسيا ودول "البريكس" والاقتصادات الناشئة، ويحمل أهمية خاصة للدول العربية التي تسعى لتنويع شراكاتها الاقتصادية.

وأوضح أن "اختيار السعودية ضيف شرف، مع مشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يبرز مستوى التنسيق بين الرياض وموسكو في "أوبك بلس"، الذي يدير جزءًا كبيرًا من إمدادات النفط العالمية".
في السياق، أكد الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية أن "المنتدى في دورته الحالية يتجاوز كونه حدثا اقتصاديا بحتا مع حضور 20 ألف مشارك من أكثر من 130 دولة".

وشدد على أن "المنتدى يعد أبلغ رد على فشل العقوبات الغربية، ودليلاً قاطعًا على عدم قدرة الغرب على عزل روسيا".

واعتبر أن "المنتدى يؤكد على صعود نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، بعيدًا عن الهيمنة الغربية والمشروطية السياسية".
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