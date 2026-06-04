https://sarabic.ae/20260604/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-روسيا-تفتح-بوابة-الشراكات-العالمية-1114047889.html
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
سبوتنيك عربي
في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتحديات الاقتصادية التي باتت تتداخل بشكل متزايد مع الملفات السياسية والأمنية، ينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T12:20+0000
2026-06-04T12:20+0000
2026-06-04T12:20+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
سبوتنيك عربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
وتشهد النسخة الحالية برنامجًا موسعًا، يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، وتركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا.وأوضح أن "اختيار السعودية ضيف شرف، مع مشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يبرز مستوى التنسيق بين الرياض وموسكو في "أوبك بلس"، الذي يدير جزءًا كبيرًا من إمدادات النفط العالمية".في السياق، أكد الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية أن "المنتدى في دورته الحالية يتجاوز كونه حدثا اقتصاديا بحتا مع حضور 20 ألف مشارك من أكثر من 130 دولة".واعتبر أن "المنتدى يؤكد على صعود نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، بعيدًا عن الهيمنة الغربية والمشروطية السياسية".
سبوتنيك عربي
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جيهان لطفي سليمان
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جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سان بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سان بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, аудио
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتحديات الاقتصادية التي باتت تتداخل بشكل متزايد مع الملفات السياسية والأمنية، ينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 باعتباره أحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الدول وصناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وتشهد النسخة الحالية برنامجًا موسعًا، يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، وتركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاقتصادي د. محمود مفيد عبدالكريم، إن "منتدى سان بطرسبورغ يأتي في لحظة يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكيل مراكز القوى، مع صعود آسيا ودول "البريكس" والاقتصادات الناشئة، ويحمل أهمية خاصة للدول العربية التي تسعى لتنويع شراكاتها الاقتصادية.
وأوضح أن "اختيار السعودية ضيف شرف
، مع مشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يبرز مستوى التنسيق بين الرياض وموسكو في "أوبك بلس"، الذي يدير جزءًا كبيرًا من إمدادات النفط العالمية".
في السياق، أكد الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية أن "المنتدى في دورته الحالية يتجاوز كونه حدثا اقتصاديا بحتا مع حضور 20 ألف مشارك من أكثر من 130 دولة".
وشدد على أن "المنتدى يعد أبلغ رد على فشل العقوبات الغربية، ودليلاً قاطعًا على عدم قدرة الغرب على عزل روسيا".
واعتبر أن "المنتدى يؤكد على صعود نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، بعيدًا عن الهيمنة الغربية والمشروطية السياسية".