الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/الحكومة-العراقية-سبتمبر-2026-سيكون-نهاية-وجود-التحالف-الدولي-في-العراق-1114103929.html
الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق
الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة العراقية، أن "استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في ملف تسليم السلاح جاءت مراعاةً للمصلحة الوطنية"، مشددة على أهمية حصر السلاح... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:59+0000
2026-06-05T18:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087450_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_19b861b45d8c0a2c4725491cad13f127.jpg
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن العراق "بلد كامل السيادة"، وإن سلطته العليا لا تخضع لأي إرادات داخلية أو إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز مؤسساتها الأمنية وترسيخ سيادة القانون، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف أن "وجود التحالف الدولي في العراق سينتهي بحلول سبتمبر 2026، في إطار التفاهمات والاتفاقات المعلنة بشأن إنهاء مهام التحالف داخل البلاد".وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس".وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
https://sarabic.ae/20260527/الصدر-يعلن-إلحاق-سرايا-السلام-بالدولة-العراقية-والحكومة-تعتبرها-خطوة-مهمة-1113790197.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087450_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_dd5cc63d732b0745b40e1c9d0a2d27d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق

18:59 GMT 05.06.2026
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
أكدت الحكومة العراقية، أن "استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في ملف تسليم السلاح جاءت مراعاةً للمصلحة الوطنية"، مشددة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لضمان عدم التحكم به أو توجيهه بإيعازات سياسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن العراق "بلد كامل السيادة"، وإن سلطته العليا لا تخضع لأي إرادات داخلية أو إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز مؤسساتها الأمنية وترسيخ سيادة القانون، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وأضاف أن "وجود التحالف الدولي في العراق سينتهي بحلول سبتمبر 2026، في إطار التفاهمات والاتفاقات المعلنة بشأن إنهاء مهام التحالف داخل البلاد".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
حصر السلاح أمام الاختبار... هل تنجح حكومة الزيدي في حسم أخطر ملفات العراق؟
19 مايو, 12:00 GMT
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس".
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
الصدر يعلن إلحاق "سرايا السلام" بالدولة العراقية... والحكومة تعتبرها "خطوة مهمة"
27 مايو, 12:59 GMT
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала