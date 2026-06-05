https://sarabic.ae/20260605/الحكومة-العراقية-سبتمبر-2026-سيكون-نهاية-وجود-التحالف-الدولي-في-العراق-1114103929.html
الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق
الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة العراقية، أن "استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في ملف تسليم السلاح جاءت مراعاةً للمصلحة الوطنية"، مشددة على أهمية حصر السلاح... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:59+0000
2026-06-05T18:59+0000
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وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن العراق "بلد كامل السيادة"، وإن سلطته العليا لا تخضع لأي إرادات داخلية أو إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز مؤسساتها الأمنية وترسيخ سيادة القانون، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف أن "وجود التحالف الدولي في العراق سينتهي بحلول سبتمبر 2026، في إطار التفاهمات والاتفاقات المعلنة بشأن إنهاء مهام التحالف داخل البلاد".وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس".وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
https://sarabic.ae/20260527/الصدر-يعلن-إلحاق-سرايا-السلام-بالدولة-العراقية-والحكومة-تعتبرها-خطوة-مهمة-1113790197.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة العراقية: سبتمبر 2026 سيكون نهاية وجود "التحالف الدولي" في العراق
أكدت الحكومة العراقية، أن "استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في ملف تسليم السلاح جاءت مراعاةً للمصلحة الوطنية"، مشددة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لضمان عدم التحكم به أو توجيهه بإيعازات سياسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن العراق "بلد كامل السيادة"، وإن سلطته العليا لا تخضع لأي إرادات داخلية أو إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز مؤسساتها الأمنية وترسيخ سيادة القانون، حسب وكالة
الأنباء العراقية - واع.
وأضاف أن "وجود التحالف الدولي في العراق سينتهي بحلول سبتمبر 2026، في إطار التفاهمات والاتفاقات المعلنة بشأن إنهاء مهام التحالف داخل البلاد".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح
بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار
الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس".
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية
الداعمة لأمن البلاد.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق
.