https://sarabic.ae/20260605/خبير-مستقبل-الاقتصاد-العالمي-يتجه-نحو-التعددية-بقيادة-مجموعة-بريكس-1114096248.html
خبير: مستقبل الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعددية بقيادة مجموعة "بريكس"
خبير: مستقبل الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعددية بقيادة مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد المحلل المالي المخضرم والمدير العام لشركة الاستشارات"غونتشاروف"، بول غونتشاروف، أن مجموعة "بريكس" أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T15:05+0000
2026-06-05T15:05+0000
2026-06-05T15:05+0000
روسيا
مجموعة بريكس
التعددية القطبية
اقتصاد
تقارير سبوتنيك
حصري
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وتعليقًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول "بريكس" ساهمت بما يقارب نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، في حين لم تتجاوز مساهمة دول مجموعة السبع 18%.، قال غونتشاروف في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الحجم الاقتصادي للمجموعة يواصل الارتفاع، إذ تمثل دول بريكس نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، مقارنة بأقل من 29% لمجموعة السبع، وهو ما يعكس تنامي نفوذ الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية".ولفت إلى أن "الاعتماد على أنظمة مالية وتجارية بديلة يفتح المجال أمام دول الجنوب العالمي لتعزيز استقلالها الاقتصادي وإبراز قدراتها التنموية بصورة أكبر".وختم غونتشاروف حديثه بالتأكيد أن "بيانات السنوات الخمس الماضية تُظهر بوضوح اتساع الفجوة في معدلات النمو بين الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات المتقدمة، بما يعزز الاتجاه العالمي نحو إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية".
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-العالم-يشهد-حاليا-تحولا-هيكليا-كبيرا-1114090532.html
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روسيا, مجموعة بريكس, التعددية القطبية, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مجموعة بريكس, التعددية القطبية, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: مستقبل الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعددية بقيادة مجموعة "بريكس"
حصري
أكد المحلل المالي المخضرم والمدير العام لشركة الاستشارات"غونتشاروف"، بول غونتشاروف، أن مجموعة "بريكس" أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن "المؤشرات الحالية تعكس تحولًا متسارعًا نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر تعددية".
وتعليقًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول "بريكس" ساهمت بما يقارب نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، في حين لم تتجاوز مساهمة دول مجموعة السبع 18%.، قال غونتشاروف في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الحجم الاقتصادي للمجموعة يواصل الارتفاع، إذ تمثل دول بريكس نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، مقارنة بأقل من 29% لمجموعة السبع، وهو ما يعكس تنامي نفوذ الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية".
وأضاف غونتشاروف: "هذه النتائج تعزز مكانة "بريكس" والتكتلات الاقتصادية متعددة الأقطاب باعتبارها أحد أبرز مسارات التنمية العالمية في المرحلة المقبلة".
ولفت إلى أن "الاعتماد على أنظمة مالية وتجارية بديلة يفتح المجال أمام دول الجنوب العالمي لتعزيز استقلالها الاقتصادي وإبراز قدراتها التنموية بصورة أكبر".
وأشار غونتشاروف إلى أن "الكثير من الدول المنضوية تحت مظلة "بريكس" أو المرتبطة بها تتبنى سياسات اقتصادية أكثر براغماتية ومرونة، ما يمنحها قدرة أعلى على تحقيق النمو والاستجابة للتحديات الاقتصادية مقارنة بالنماذج التقليدية التي تخضع لاعتبارات سياسية أو أيديولوجية أوسع".
وختم غونتشاروف حديثه بالتأكيد أن "بيانات السنوات الخمس الماضية تُظهر بوضوح اتساع الفجوة في معدلات النمو بين الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات المتقدمة، بما يعزز الاتجاه العالمي نحو إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية".