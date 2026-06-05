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رئيسة تنزانيا تدعو روسيا للمشاركة بتطوير واستكشاف حقول الغاز في بلادها
رئيسة تنزانيا تدعو روسيا للمشاركة بتطوير واستكشاف حقول الغاز في بلادها
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية حسن، اليوم الجمعة، أن بلادها تدعو روسيا للمشاركة بتطوير حقول الغاز فيها، مؤكدة أن تنزانيا مهتمة ببناء محطات طاقة نووية صغيرة،... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:02+0000
2026-06-05T12:02+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقالت حسن على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "هناك مجال آخر للتعاون، وهو النفط والغاز، لقد اكتشفنا نحو 57 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تطوير هذه الحقول، لذا ندعو القطاع الخاص الروسي للتعاون معنا في هذا المجال". وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن في الكرملين، أن روسيا وتنزانيا تملكان فرصا هائلة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن روسيا وتنزانيا تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية وتدعمان بعضهما بعضا. وتعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى روسيا هي أول زيارة خارجية لها منذ فوزها في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.ومن المقرر أيضًا أن تلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وتشارك في فعاليات حوار الأعمال الروسي التنزاني على هامش المنتدى.يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/ يونيو، وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20260603/بوتين-لدى-روسيا-وتنزانيا-فرص-لتوسيع-التجارة-المتبادلة-1114014119.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, تنزانيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, تنزانيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة تنزانيا تدعو روسيا للمشاركة بتطوير واستكشاف حقول الغاز في بلادها

12:02 GMT 05.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة جمهورية تنزانيا، سامية حسن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة جمهورية تنزانيا، سامية حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . POOL
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صرحت رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية حسن، اليوم الجمعة، أن بلادها تدعو روسيا للمشاركة بتطوير حقول الغاز فيها، مؤكدة أن تنزانيا مهتمة ببناء محطات طاقة نووية صغيرة، وتناقش هذا الموضوع مع روسيا.
وقالت حسن على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "هناك مجال آخر للتعاون، وهو النفط والغاز، لقد اكتشفنا نحو 57 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تطوير هذه الحقول، لذا ندعو القطاع الخاص الروسي للتعاون معنا في هذا المجال".

وتابعت: "نحن ندرس بجدية إدراج تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة في خطتنا طويلة الأجل لتطوير الطاقة. وقد أبدت شركة "روساتوم" اهتماما كبيرا بهذا المشروع، ويستمر الحوار الفني وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
بوتين: لدى روسيا وتنزانيا فرص لتوسيع التجارة المتبادلة
3 يونيو, 16:26 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة تنزانيا سامية حسن في الكرملين، أن روسيا وتنزانيا تملكان فرصا هائلة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن روسيا وتنزانيا تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية وتدعمان بعضهما بعضا.

وقال بوتين، خلال محادثات في الكرملين مع الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن التي تقوم بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية: "أنا أتحدث عن مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة، والاستكشاف الجيولوجي، والنقل، والخدمات اللوجستية بشكل عام، والرعاية الصحية، والتعليم".

وتعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيسة التنزانية إلى روسيا هي أول زيارة خارجية لها منذ فوزها في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
ومن المقرر أيضًا أن تلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وتشارك في فعاليات حوار الأعمال الروسي التنزاني على هامش المنتدى.
يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/ يونيو، وتعد وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
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