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"شارع الفن"... كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"... فيديو وصور
"شارع الفن"... كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
للقاهرة مكانتها ولفنونها رمزيتها التي تستمد طابعها الخاص منذ قرون، إذ تحافظ مصر على هوية فريدة تتطور لكنها لا تتغير ولا تتبدل، بل تكتسب من الثقافات الأخرى... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T15:36+0000
2026-06-05T15:36+0000
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في مشهد أعاد للقاهرة طابعها الثقافي، ورداء الحضارة التي تميزت به عبر التاريخ، افتتحت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية "شارع الفن"، في منطقة وسط البلد.الخطوة التي يراها البعض تأخرت كثيرًا، حولت المربع التاريخي العريق إلى منصة إبداعية مفتوحة تجمع بين فخامة العمارة الخديوية وحداثة الفنون المعاصرة، في مشهد أعاد للأذهان لقب "باريس الشرق" الذي طالما التصق بالقاهرة الخديوية، لتصبح مرة أخرى واجهة للسائحين والمصريين معًا.يفتح شارع الفن أبوابه للفنانين من مختلف أنحاء مصر لعرض مواهبهم وتقديم فقرات فنية مجانية للجمهور، الذي يتفاعل بشكل تلقائي مع الفنانين الشباب، من الرسامين والمطربين، وحتى لاعبي السيرك، ومقدمي الفقرات الشعبية.خلال عطلة نهاية الأسبوع يتحول "شارع الفن" أيام (الخميس والجمعة والسبت) إلى متحف مفتوح يضج بالحياة، حيث تنتشر لوحات الفنانين التشكيليين على جنبات الطرق، وتتعالى أنغام الموسيقى من فرق شبابية تقدم مزيجًا ساحرًا من التراث والمعاصرة، إذ لا يقتصر الحضور على فئة بعينها أو فنانين دون غيرهم، كما يتاح دخول الجمهور مجانًا للشارع.كما يضم شارع الفن مساحات مخصصة للرسم الحي، وعروضًا مسرحية قصيرة، وفقرات للشعر والحكي، مما خلق حالة من التفاعل المباشر بين الفنان والجمهور بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية، الأمر الذي حظي بإقبال كبير من جميع شرائح المجتمع.لا تقتصر أهمية "شارع الفن" على الجانب الجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية ملموسة؛ حيث يساهم بشكل مباشر في رواج المحال التجارية والمقاهي التاريخية والمطاعم التي تميز منطقة وسط البلد، مما ينعش سياحة اليوم الواحد.وتعد المرحلة الأولى بافتتاح "شارع الفن" ضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجيًا لتشمل شوارع أخرى ذات طابع تراثي، مع دمج معارض للحرف اليدوية والتراثية والمنتجات البيئية ضمن المعروضات، لتصبح المنطقة نافذة تسويقية عالمية للمنتج الثقافي المصري.ويرى أنه رغم تأخر الخطوة إلا أنها بادرة يجب استثمارها بشكل إيجابي، وتوسيع نطاقها على مستوى القاهرة التاريخية، لتصبح منطقة خاصة بالفنون والسياحة.وكان محافظ القاهرة إبراهيم صابر أشار إلى أن اختيار منطقة البورصة وشارع الشريفين تحديدًا جاء لما تتمتع به هذه المنطقة من خصوصية معمارية وتاريخية فريدة.وخلال جولة له في الشارع تابع محافظ القاهرة عددًا من العروض الموسيقية والفنية والتراثية وورش الرسم والفنون التفاعلية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا من المواطنين والأسر والشباب والضيوف العرب والأجانب.وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة نجحت في إعادة الحيوية إلى منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مساحة ثقافية وفنية مفتوحة أمام الجميع.وأشار إلى أن "شارع الفن" الذي يتم في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون لتحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، يعد أحد المشروعات الثقافية المهمة التي تستهدف نشر الفنون الراقية وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمواهب الشابة لعرض أعمالهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والارتقاء بالذوق العام وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وفقًا لبيان المحافظة.
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محمد حميدة
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"شارع الفن"... كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"... فيديو وصور

15:36 GMT 05.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"شارع الفن".. كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"؟.. يونيو 2026
شارع الفن.. كيف تستعيد القاهرة لقب باريس الشرق؟.. يونيو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
للقاهرة مكانتها ولفنونها رمزيتها التي تستمد طابعها الخاص منذ قرون، إذ تحافظ مصر على هوية فريدة تتطور لكنها لا تتغير ولا تتبدل، بل تكتسب من الثقافات الأخرى وتدمجها في بيئتها الخاصة لتمصر كل هوية على أرضها.
في مشهد أعاد للقاهرة طابعها الثقافي، ورداء الحضارة التي تميزت به عبر التاريخ، افتتحت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية "شارع الفن"، في منطقة وسط البلد.
الخطوة التي يراها البعض تأخرت كثيرًا، حولت المربع التاريخي العريق إلى منصة إبداعية مفتوحة تجمع بين فخامة العمارة الخديوية وحداثة الفنون المعاصرة، في مشهد أعاد للأذهان لقب "باريس الشرق" الذي طالما التصق بالقاهرة الخديوية، لتصبح مرة أخرى واجهة للسائحين والمصريين معًا.
يفتح شارع الفن أبوابه للفنانين من مختلف أنحاء مصر لعرض مواهبهم وتقديم فقرات فنية مجانية للجمهور، الذي يتفاعل بشكل تلقائي مع الفنانين الشباب، من الرسامين والمطربين، وحتى لاعبي السيرك، ومقدمي الفقرات الشعبية.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من مشروع قومي أضخم لتطوير القاهرة التاريخية، يهدف إلى إعادة إحياء قلب العاصمة وتحويله إلى مركز إشعاع ثقافي وسياحي عالمي ينافس كبرى العواصم التاريخية في أوروبا، مع الحفاظ على بصمته الشرقية الفريدة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع يتحول "شارع الفن" أيام (الخميس والجمعة والسبت) إلى متحف مفتوح يضج بالحياة، حيث تنتشر لوحات الفنانين التشكيليين على جنبات الطرق، وتتعالى أنغام الموسيقى من فرق شبابية تقدم مزيجًا ساحرًا من التراث والمعاصرة، إذ لا يقتصر الحضور على فئة بعينها أو فنانين دون غيرهم، كما يتاح دخول الجمهور مجانًا للشارع.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"شارع الفن".. كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"؟ 2026
شارع الفن.. كيف تستعيد القاهرة لقب باريس الشرق؟ 2026 - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
"شارع الفن".. كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"؟ 2026
1/1
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
"شارع الفن".. كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق"؟ 2026
كما يضم شارع الفن مساحات مخصصة للرسم الحي، وعروضًا مسرحية قصيرة، وفقرات للشعر والحكي، مما خلق حالة من التفاعل المباشر بين الفنان والجمهور بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية، الأمر الذي حظي بإقبال كبير من جميع شرائح المجتمع.
لا تقتصر أهمية "شارع الفن" على الجانب الجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية ملموسة؛ حيث يساهم بشكل مباشر في رواج المحال التجارية والمقاهي التاريخية والمطاعم التي تميز منطقة وسط البلد، مما ينعش سياحة اليوم الواحد.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مصر تعلن اعتزامها تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير
9 ديسمبر 2025, 17:11 GMT
وتعد المرحلة الأولى بافتتاح "شارع الفن" ضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجيًا لتشمل شوارع أخرى ذات طابع تراثي، مع دمج معارض للحرف اليدوية والتراثية والمنتجات البيئية ضمن المعروضات، لتصبح المنطقة نافذة تسويقية عالمية للمنتج الثقافي المصري.
يقول كريم سليم، شاعر مصري، لـ"سبوتنيك"، إن افتتاح شارع الفن يعد نافذة هامة للمبدعين والفنانين الذين لم يجدوا فرصهم على المسارح أو بين قاعات المؤسسات الرسمية من ناحية، كما يعيد فكرة تفاعل الجمهور مع المسرح والعروض الفنية والشعر والغناء بشكل تلقائي، كما يمنح القاهرة مكانتها التي تليق بها.
ويرى أنه رغم تأخر الخطوة إلا أنها بادرة يجب استثمارها بشكل إيجابي، وتوسيع نطاقها على مستوى القاهرة التاريخية، لتصبح منطقة خاصة بالفنون والسياحة.
وكان محافظ القاهرة إبراهيم صابر أشار إلى أن اختيار منطقة البورصة وشارع الشريفين تحديدًا جاء لما تتمتع به هذه المنطقة من خصوصية معمارية وتاريخية فريدة.
وخلال جولة له في الشارع تابع محافظ القاهرة عددًا من العروض الموسيقية والفنية والتراثية وورش الرسم والفنون التفاعلية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا من المواطنين والأسر والشباب والضيوف العرب والأجانب.
وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة نجحت في إعادة الحيوية إلى منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مساحة ثقافية وفنية مفتوحة أمام الجميع.
وأشار إلى أن "شارع الفن" الذي يتم في إطار التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون لتحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، يعد أحد المشروعات الثقافية المهمة التي تستهدف نشر الفنون الراقية وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمواهب الشابة لعرض أعمالهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والارتقاء بالذوق العام وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وفقًا لبيان المحافظة.
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