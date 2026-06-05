https://sarabic.ae/20260605/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-رام-الله-1114070488.html

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T00:34+0000

2026-06-05T00:34+0000

2026-06-05T00:58+0000

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وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بيتين، شرق رام الله، واحتجاز جثمانه".كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية واستشهاد شاب".وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها "تلقت بلاغًا عن إصابة قرب إشارات المرور عند مستوطنة بيت إيل" المحاذية لقرية بيتين، موضحة أن مركبة إسعاف تابعة لها وصلت إلى الموقع ومُنعت من التعامل مع الإصابة.وأضافت الجمعية في بيان آخر أن "جيش الاحتلال رفض تسليم طواقمها جثمان الشهيد وأمرها بالعودة".من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده رصدوا "عددًا من المخربين قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية على طريق رئيسي" في منطقة قرية بيتين، و"أطلق الجنود النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل أحدهم، فيما تواصل قوات الجيش ملاحقة آخرين".وأضاف البيان أن "قوات الجيش ستواصل العمل لإحباط الأنشطة الإرهابية والحفاظ على أمن السكان في المنطقة".وتأتي الحادثة ضمن تصاعد يومي للتوتر في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط استمرار المواجهات الميدانية والاقتحامات.وقُتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.

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