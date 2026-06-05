مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-رام-الله-1114070488.html
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T00:34+0000
2026-06-05T00:58+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105656471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afa772e3525fe87ddb10d12ad54bf219.jpg
وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بيتين، شرق رام الله، واحتجاز جثمانه".كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية واستشهاد شاب".وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها "تلقت بلاغًا عن إصابة قرب إشارات المرور عند مستوطنة بيت إيل" المحاذية لقرية بيتين، موضحة أن مركبة إسعاف تابعة لها وصلت إلى الموقع ومُنعت من التعامل مع الإصابة.وأضافت الجمعية في بيان آخر أن "جيش الاحتلال رفض تسليم طواقمها جثمان الشهيد وأمرها بالعودة".من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده رصدوا "عددًا من المخربين قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية على طريق رئيسي" في منطقة قرية بيتين، و"أطلق الجنود النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل أحدهم، فيما تواصل قوات الجيش ملاحقة آخرين".وأضاف البيان أن "قوات الجيش ستواصل العمل لإحباط الأنشطة الإرهابية والحفاظ على أمن السكان في المنطقة".وتأتي الحادثة ضمن تصاعد يومي للتوتر في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط استمرار المواجهات الميدانية والاقتحامات.وقُتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260529/إسرائيل-تعتزم-بناء-18-مستوطنة-جديدة-شمالي-الضفة-الغربية-1113850578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105656471_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_aead0c2d3b53e49be53074b13f9145a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

00:34 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 00:58 GMT 05.06.2026)
© Photo / IDFSpoxالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Photo / IDFSpox
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بيتين، شرق رام الله، واحتجاز جثمانه".
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
إسرائيل تعتزم بناء 18 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية
29 مايو, 11:28 GMT
كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية واستشهاد شاب".
وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها "تلقت بلاغًا عن إصابة قرب إشارات المرور عند مستوطنة بيت إيل" المحاذية لقرية بيتين، موضحة أن مركبة إسعاف تابعة لها وصلت إلى الموقع ومُنعت من التعامل مع الإصابة.
وأضافت الجمعية في بيان آخر أن "جيش الاحتلال رفض تسليم طواقمها جثمان الشهيد وأمرها بالعودة".
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده رصدوا "عددًا من المخربين قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية على طريق رئيسي" في منطقة قرية بيتين، و"أطلق الجنود النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل أحدهم، فيما تواصل قوات الجيش ملاحقة آخرين".
وأضاف البيان أن "قوات الجيش ستواصل العمل لإحباط الأنشطة الإرهابية والحفاظ على أمن السكان في المنطقة".
وتأتي الحادثة ضمن تصاعد يومي للتوتر في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط استمرار المواجهات الميدانية والاقتحامات.
وقُتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала