https://sarabic.ae/20260605/59-إن---6-رادار-روسي-لرصد-الأهداف-الفرط-الصوتية-1114089802.html
"59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية
"59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية
سبوتنيك عربي
طورت روسيا رادار "59 إن - 6 تي إي" لتزويد وحدات الدفاع الجوي بقدرات متقدمة لرصد وتتبع الأهداف الجوية والفرط الصوتية وتوجيه أنظمة الاعتراض في بيئات القتال... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:38+0000
2026-06-05T13:38+0000
2026-06-05T13:38+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, инфографика
"59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية
طورت روسيا رادار "59 إن - 6 تي إي" لتزويد وحدات الدفاع الجوي بقدرات متقدمة لرصد وتتبع الأهداف الجوية والفرط الصوتية وتوجيه أنظمة الاعتراض في بيئات القتال الحديثة.