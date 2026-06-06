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أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية
أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية
سبوتنيك عربي
شهد قطاع الكهرباء العالمي خلال شهر مايو/ أيار 2026، سلسلة من الصفقات الضخمة، تصدرتها أمريكا والصين، فيما برزت دولتان عربيتان كلاعبين رئيسيين في سباق... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T06:56+0000
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وجاءت هذه التحركات مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الحكومات والشركات إلى تسريع تنفيذ مشروعات التوليد والتخزين على نطاق واسع.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة بين شركتي "نيكست إيرا إنرجي" و"دومينيون إنرجي" بقيمة تقارب 67 مليار دولار، ما يمهّد لإنشاء أكبر شركة كهرباء منظمة في العالم بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار.كما دخل العراق قائمة أكبر الصفقات من خلال توقيع عقد إنشاء محطة النجف الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص العجز في الإمدادات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.وتعكس هذه الصفقات تحوّل المنافسة العالمية من التركيز على محطات التوليد التقليدية فقط إلى سباق متسارع على تقنيات البطاريات وأنظمة التخزين الذكية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان أمن الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
https://sarabic.ae/20260524/الجزائر-تؤكد-التزامها-بمواصلة-تزويد-تونس-بالكهرباء-خلال-صيف-2026-1113704877.html
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اقتصاد, العالم العربي, العراق, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم العربي, العراق, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية

06:56 GMT 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Jonathan Hannaأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Jonathan Hanna
تابعنا عبر
شهد قطاع الكهرباء العالمي خلال شهر مايو/ أيار 2026، سلسلة من الصفقات الضخمة، تصدرتها أمريكا والصين، فيما برزت دولتان عربيتان كلاعبين رئيسيين في سباق الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتخزين الكهربائي.
وجاءت هذه التحركات مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الحكومات والشركات إلى تسريع تنفيذ مشروعات التوليد والتخزين على نطاق واسع.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة بين شركتي "نيكست إيرا إنرجي" و"دومينيون إنرجي" بقيمة تقارب 67 مليار دولار، ما يمهّد لإنشاء أكبر شركة كهرباء منظمة في العالم بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026
24 مايو, 17:25 GMT

وعربيًا، سجّلت المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا عبر توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع محلي لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 غيغاواط/ ساعة في مرحلته النهائية، ضمن خطط المملكة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.

كما دخل العراق قائمة أكبر الصفقات من خلال توقيع عقد إنشاء محطة النجف الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص العجز في الإمدادات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟
27 مايو, 07:21 GMT

وفي الصين، تم إبرام أكبر صفقة عالمية لبطاريات أيونات الصوديوم، بعد اتفاق شركة "كاتل" مع "هايبر سترونغ" على توريد بطاريات بسعة 60 غيغاواط/ ساعة خلال 3 سنوات، في مؤشر على التوسع المتسارع لسوق تقنيات التخزين الحديثة عالميًا.

وتعكس هذه الصفقات تحوّل المنافسة العالمية من التركيز على محطات التوليد التقليدية فقط إلى سباق متسارع على تقنيات البطاريات وأنظمة التخزين الذكية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان أمن الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
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