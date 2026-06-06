https://sarabic.ae/20260606/أكبر-صفقات-الكهرباء-في-مايو-2026-دولتان-عربيتان-في-قلب-المنافسة-العالمية-1114110156.html
أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية
أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية
سبوتنيك عربي
شهد قطاع الكهرباء العالمي خلال شهر مايو/ أيار 2026، سلسلة من الصفقات الضخمة، تصدرتها أمريكا والصين، فيما برزت دولتان عربيتان كلاعبين رئيسيين في سباق... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T06:56+0000
2026-06-06T06:56+0000
2026-06-06T06:56+0000
اقتصاد
العالم العربي
العراق
السعودية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114109739_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c2fd9edd52a28699fdef847a8c91e133.jpg
وجاءت هذه التحركات مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الحكومات والشركات إلى تسريع تنفيذ مشروعات التوليد والتخزين على نطاق واسع.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة بين شركتي "نيكست إيرا إنرجي" و"دومينيون إنرجي" بقيمة تقارب 67 مليار دولار، ما يمهّد لإنشاء أكبر شركة كهرباء منظمة في العالم بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار.كما دخل العراق قائمة أكبر الصفقات من خلال توقيع عقد إنشاء محطة النجف الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص العجز في الإمدادات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.وتعكس هذه الصفقات تحوّل المنافسة العالمية من التركيز على محطات التوليد التقليدية فقط إلى سباق متسارع على تقنيات البطاريات وأنظمة التخزين الذكية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان أمن الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
https://sarabic.ae/20260524/الجزائر-تؤكد-التزامها-بمواصلة-تزويد-تونس-بالكهرباء-خلال-صيف-2026-1113704877.html
https://sarabic.ae/20260527/الدول-العربية-تبدأ-مرحلة-جديدة-في-تخزين-الكهرباء-كيف-استطاعت-السعودية-ومصر-تصدر-الأرقام؟-1113776240.html
العراق
السعودية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114109739_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_cb6a29d23bc2003b19177c66752a85ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, العراق, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم العربي, العراق, السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أكبر صفقات الكهرباء في مايو 2026.. دولتان عربيتان في قلب المنافسة العالمية
شهد قطاع الكهرباء العالمي خلال شهر مايو/ أيار 2026، سلسلة من الصفقات الضخمة، تصدرتها أمريكا والصين، فيما برزت دولتان عربيتان كلاعبين رئيسيين في سباق الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتخزين الكهربائي.
وجاءت هذه التحركات مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي
، ما دفع الحكومات والشركات إلى تسريع تنفيذ مشروعات التوليد والتخزين على نطاق واسع.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة بين شركتي "نيكست إيرا إنرجي" و"دومينيون إنرجي" بقيمة تقارب 67 مليار دولار، ما يمهّد لإنشاء أكبر شركة كهرباء منظمة في العالم بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار.
وعربيًا، سجّلت المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا عبر توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع محلي لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 غيغاواط/ ساعة في مرحلته النهائية، ضمن خطط المملكة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
كما دخل العراق قائمة أكبر الصفقات من خلال توقيع عقد إنشاء محطة النجف الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص العجز في الإمدادات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
وفي الصين، تم إبرام أكبر صفقة عالمية لبطاريات أيونات الصوديوم، بعد اتفاق شركة "كاتل" مع "هايبر سترونغ" على توريد بطاريات بسعة 60 غيغاواط/ ساعة خلال 3 سنوات، في مؤشر على التوسع المتسارع لسوق تقنيات التخزين الحديثة عالميًا.
وتعكس هذه الصفقات تحوّل المنافسة العالمية من التركيز على محطات التوليد التقليدية فقط إلى سباق متسارع على تقنيات البطاريات وأنظمة التخزين الذكية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان أمن الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.