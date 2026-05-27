الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/الدول-العربية-تبدأ-مرحلة-جديدة-في-تخزين-الكهرباء-كيف-استطاعت-السعودية-ومصر-تصدر-الأرقام؟-1113776240.html
الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟
الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟
سبوتنيك عربي
تشهد مشروعات تخزين الكهرباء في الدول العربية توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، مع... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T07:21+0000
2026-05-27T07:21+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053514017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f407c9156eee40adff80eb935602fd2.jpg
ووفق مسح أجرته منصة "الطاقة" المتخصصة، تتجه الحكومات العربية إلى الاعتماد على تقنيات تخزين الكهرباء بوصفها عنصرًا رئيسيًا لدعم دمج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر التوسع في أنظمة البطاريات والتخزين الكهرومائي بالضخ.وتتصدر السعودية مشهد تخزين الكهرباء عربيًا، من خلال تشغيل مشروع "بيشة" بسعة 2000 ميغاواط/ساعة وقدرة 500 ميغاواط، إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية من نظام التخزين الوطني باستثمارات تتجاوز 6.7 مليار ريال.كما تعمل المملكة على تنفيذ مشروع ضخم بالشراكة مع شركة "بي واي دي" الصينية بسعة 12.5 غيغاواط/ ساعة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة بحلول 2030.ويواصل المغرب تعزيز قدراته في التخزين الكهرومائي بالضخ عبر محطات كبرى مثل "أفورار" و"عبد المومن"، إلى جانب تنفيذ أكبر مشروع بطاريات في تاريخه بقدرة 800 ميغاواط وسعة 1600 ميغاواط/ ساعة.وفي الإمارات، تتوسع مشروعات التخزين عبر مشروع "حتا" الكهرومائي، إضافة إلى مشروعات ضخمة في دبي وأبوظبي، تعتمد على بطاريات الليثيوم وأنظمة التخزين المتقدمة لدعم استقرار الشبكات الكهربائية.ويعكس التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء توجهًا عربيًا متسارعًا نحو بناء منظومات طاقة أكثر مرونة واستدامة، في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تأمين الإمدادات خلال أوقات الذروة.
https://sarabic.ae/20260422/دولتان-عربيتان-تحجزان-مكانا-ضمن-أكبر-10-دول-توليدا-للكهرباء-بالغاز-عالميا-1112764767.html
https://sarabic.ae/20260503/4-دول-عربية-معرضة-لانقطاع-الكهرباء-في-صيف-2026-1113076895.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053514017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e1e08a48b390457a72d6775d2b3f533.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟

07:21 GMT 27.05.2026
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
تشهد مشروعات تخزين الكهرباء في الدول العربية توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، مع دخول مشروعات كبرى حيّز التنفيذ في عدد من الدول العربية.
ووفق مسح أجرته منصة "الطاقة" المتخصصة، تتجه الحكومات العربية إلى الاعتماد على تقنيات تخزين الكهرباء بوصفها عنصرًا رئيسيًا لدعم دمج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر التوسع في أنظمة البطاريات والتخزين الكهرومائي بالضخ.
وتتصدر السعودية مشهد تخزين الكهرباء عربيًا، من خلال تشغيل مشروع "بيشة" بسعة 2000 ميغاواط/ساعة وقدرة 500 ميغاواط، إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية من نظام التخزين الوطني باستثمارات تتجاوز 6.7 مليار ريال.
ناقلة غاز مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
دولتان عربيتان تحجزان مكانا ضمن أكبر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز عالميا
22 أبريل, 08:30 GMT
كما تعمل المملكة على تنفيذ مشروع ضخم بالشراكة مع شركة "بي واي دي" الصينية بسعة 12.5 غيغاواط/ ساعة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وفي مصر، دخل أول مشروع تخزين كهرباء يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية الخدمة في أسوان، بسعة 300 ميغاواط/ ساعة، ضمن مشروعات "أبيدوس"، مع خطط إضافية تشمل تطوير مشروع "نفرتيتي" داخل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط/ ساعة.

ويواصل المغرب تعزيز قدراته في التخزين الكهرومائي بالضخ عبر محطات كبرى مثل "أفورار" و"عبد المومن"، إلى جانب تنفيذ أكبر مشروع بطاريات في تاريخه بقدرة 800 ميغاواط وسعة 1600 ميغاواط/ ساعة.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
4 دول عربية معرضة لانقطاع الكهرباء في صيف 2026
3 مايو, 12:34 GMT
وفي الإمارات، تتوسع مشروعات التخزين عبر مشروع "حتا" الكهرومائي، إضافة إلى مشروعات ضخمة في دبي وأبوظبي، تعتمد على بطاريات الليثيوم وأنظمة التخزين المتقدمة لدعم استقرار الشبكات الكهربائية.

كما تتحرك سلطنة عُمان لتطوير مشروعات تخزين مرتبطة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بينما يواصل الأردن دراسة مشروع سد "الموجب" للتخزين الكهرومائي، وتستعد الكويت لإطلاق مشروع ضخم لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 1500 ميغاواط.

ويعكس التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء توجهًا عربيًا متسارعًا نحو بناء منظومات طاقة أكثر مرونة واستدامة، في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تأمين الإمدادات خلال أوقات الذروة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала