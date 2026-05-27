الدول العربية تبدأ مرحلة جديدة في تخزين الكهرباء... كيف استطاعت السعودية ومصر تصدر الأرقام؟
سبوتنيك عربي
تشهد مشروعات تخزين الكهرباء في الدول العربية توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، مع... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T07:21+0000
تشهد مشروعات تخزين الكهرباء في الدول العربية توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، مع دخول مشروعات كبرى حيّز التنفيذ في عدد من الدول العربية.
ووفق مسح أجرته منصة
"الطاقة" المتخصصة، تتجه الحكومات العربية إلى الاعتماد على تقنيات تخزين الكهرباء بوصفها عنصرًا رئيسيًا لدعم دمج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر التوسع في أنظمة البطاريات والتخزين الكهرومائي بالضخ.
وتتصدر السعودية مشهد تخزين الكهرباء عربيًا، من خلال تشغيل مشروع "بيشة" بسعة 2000 ميغاواط/ساعة وقدرة 500 ميغاواط، إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية من نظام التخزين الوطني باستثمارات تتجاوز 6.7 مليار ريال.
كما تعمل المملكة على تنفيذ مشروع ضخم بالشراكة مع شركة "بي واي دي" الصينية بسعة 12.5 غيغاواط/ ساعة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وفي مصر، دخل أول مشروع تخزين كهرباء يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية الخدمة في أسوان، بسعة 300 ميغاواط/ ساعة، ضمن مشروعات "أبيدوس"، مع خطط إضافية تشمل تطوير مشروع "نفرتيتي" داخل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط/ ساعة.
ويواصل المغرب تعزيز قدراته في التخزين الكهرومائي بالضخ عبر محطات كبرى مثل "أفورار" و"عبد المومن"، إلى جانب تنفيذ أكبر مشروع بطاريات في تاريخه بقدرة 800 ميغاواط وسعة 1600 ميغاواط/ ساعة.
وفي الإمارات، تتوسع مشروعات التخزين عبر مشروع "حتا" الكهرومائي، إضافة إلى مشروعات ضخمة في دبي وأبوظبي، تعتمد على بطاريات الليثيوم وأنظمة التخزين المتقدمة لدعم استقرار الشبكات الكهربائية.
كما تتحرك سلطنة عُمان لتطوير مشروعات تخزين مرتبطة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بينما يواصل الأردن دراسة مشروع سد "الموجب" للتخزين الكهرومائي، وتستعد الكويت لإطلاق مشروع ضخم لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 1500 ميغاواط.
ويعكس التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء توجهًا عربيًا متسارعًا نحو بناء منظومات طاقة أكثر مرونة واستدامة، في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تأمين الإمدادات خلال أوقات الذروة.