دولتان عربيتان تحجزان مكانا ضمن أكبر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز عالميا

دولتان عربيتان تحجزان مكانا ضمن أكبر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز عالميا

سبوتنيك عربي

حافظت كلٌّ من السعودية ومصر على موقعهما ضمن قائمة أكبر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز خلال عام 2025، في ظل استمرار هيمنة الولايات المتحدة على الصدارة بإنتاج... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T08:30+0000

2026-04-22T08:30+0000

2026-04-22T08:30+0000

العالم العربي

اقتصاد

وتُظهر البيانات الحديثة ثقلًا واضحًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم نحو 6 دول ضمن القائمة، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الغاز بوصفه ركيزة أساسية في مزيج الطاقة.وبحسب تقديرات حديثة، بلغ إجمالي توليد الكهرباء عالميًا من الغاز نحو 6919 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مع نمو محدود لا يتجاوز 0.5%، وهو ما يشير إلى تباطؤ التوسع مقارنة بارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".ويبرز دور الغاز الطبيعي في ضمان استقرار الطاقة من خلال قدرته على توفير توليد مستمر وقابل للتحكم، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة التي تتأثر بالعوامل المناخية. كما يمنح الدول التي تمتلك احتياطيات محلية، مثل السعودية ومصر، ميزة تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي الحدّ من تأثير تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية.وفي هذا السياق، أشار الباحث في الاقتصاد السياسي من موسكو، موسى العملة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن اضطرابات الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، عطّلت نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يعزز أهمية وجود بدائل مستقرة مثل الغاز الروسي، الذي يوفّر طرق إمداد أكثر أمانًا لآسيا وأوروبا.وفي ظل استمرار التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط، تبدو الدول القادرة على تأمين إمدادات الغاز محليًا أو عبر شراكات طويلة الأمد أكثر قدرة على حماية اقتصاداتها من الصدمات، والحفاظ على استقرار منظومات الطاقة لديها، ما يكرّس مكانة الغاز كعنصر استراتيجي في معادلة الأمن الطاقي العالمي.روسيا تتصدر مجموعة العشرين كأقل الدول مديونية لعام 2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد