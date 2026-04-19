روسيا تتصدر مجموعة العشرين كأقل الدول مديونية لعام 2025
روسيا تتصدر مجموعة العشرين كأقل الدول مديونية لعام 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الدين الوطني الروسي هو الأدنى بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T15:53+0000
2026-04-19T15:53+0000
2026-04-19T15:53+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ إجمالي ديون البلاد 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومن هذا، فإن نحو 16.5% مستحقة على الحكومة الفيدرالية، والباقي على السلطات الإقليمية.ويعتبر مستوى الدين العام الذي يقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي آمنا. ولا توجد اقتصادات أخرى في مجموعة العشرين بهذا المستوى. حيث تجاوزت المكسيك 61.8% وألمانيا 62.9% هذا الحد بشكل طفيف.وكانت اليابان صاحبة أعلى إجمالي دين عام، إذ بلغ حجمه 206.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إيطاليا 137.1% والولايات المتحدة 123.9%. كما تجاوزت مستويات الدين في فرنسا وكندا وبريطانيا 100%.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, اقتصاد, العالم
روسيا تتصدر مجموعة العشرين كأقل الدول مديونية لعام 2025
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الدين الوطني الروسي هو الأدنى بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ إجمالي ديون البلاد 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومن هذا، فإن نحو 16.5% مستحقة على الحكومة الفيدرالية، والباقي على السلطات الإقليمية.
من بين دول مجموعة العشرين الأخرى، احتلت تركيا المرتبة الثانية بدين عام بلغ 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما احتلت السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 31.7%. وبلغ دين إندونيسيا 41% من إجمالي اقتصادها، في حين بلغ دين أستراليا 51%.
ويعتبر مستوى الدين العام الذي يقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي آمنا. ولا توجد اقتصادات أخرى في مجموعة العشرين بهذا المستوى. حيث تجاوزت المكسيك 61.8% وألمانيا 62.9% هذا الحد بشكل طفيف.
كما سجلت جنوب أفريقيا والأرجنتين والاتحاد الأوروبي والهند والصين والبرازيل مستويات دين عام إجمالية أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وكانت اليابان صاحبة أعلى إجمالي دين عام، إذ بلغ حجمه 206.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إيطاليا 137.1% والولايات المتحدة 123.9%. كما تجاوزت مستويات الدين في فرنسا وكندا وبريطانيا 100%.