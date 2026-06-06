إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/إعلام-أمريكا-ستتيح-أصولا-إيرانية-لحلفائها-في-الخليج-لإصلاح-أي-أضرار-تسببها-طهران-1114132126.html
إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران
إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران
سبوتنيك عربي
‌قال مصدر ⁠مطلع، أمس السبت، لوسائل إعلام أمريكية، ⁠إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا ‌إيرانية لحلفائها ‌في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T23:00+0000
2026-06-06T23:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ae7a6a461677259fd04364e3e9efa903.jpg
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح ⁠الأضرار السابقة، مشيرا ‌إلى أن وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا ⁠لتقييم تكاليف الأضرار ⁠التي ألحقتها إيران بالفعل ⁠بحلفاء واشنطن ‌في الخليج.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمي السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أميركية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره.من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.واندلعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_104:0:1176:804_1920x0_80_0_0_f95b3727797674bcd5b6f83049fcc5fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

23:00 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 23:47 GMT 06.06.2026)
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
‌قال مصدر ⁠مطلع، أمس السبت، لوسائل إعلام أمريكية، ⁠إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا ‌إيرانية لحلفائها ‌في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي ⁠أضرار مستقبلية ⁠تتسبب بها إيران.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح ⁠الأضرار السابقة، مشيرا ‌إلى أن وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا ⁠لتقييم تكاليف الأضرار ⁠التي ألحقتها إيران بالفعل ⁠بحلفاء واشنطن ‌في الخليج.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمي السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أميركية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
17:41 GMT
واندلعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала