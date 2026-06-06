https://sarabic.ae/20260606/إعلام-أمريكا-ستتيح-أصولا-إيرانية-لحلفائها-في-الخليج-لإصلاح-أي-أضرار-تسببها-طهران-1114132126.html

إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

إعلام: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

سبوتنيك عربي

‌قال مصدر ⁠مطلع، أمس السبت، لوسائل إعلام أمريكية، ⁠إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا ‌إيرانية لحلفائها ‌في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T23:00+0000

2026-06-06T23:00+0000

2026-06-06T23:47+0000

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وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح ⁠الأضرار السابقة، مشيرا ‌إلى أن وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا ⁠لتقييم تكاليف الأضرار ⁠التي ألحقتها إيران بالفعل ⁠بحلفاء واشنطن ‌في الخليج.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمي السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أميركية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره.من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.واندلعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html

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