https://sarabic.ae/20260606/بوتين-لا-جدوى-من-لقاء-زيلينسكي-حاليا-وإيران-تربط-اتفاقها-مع-واشنطن-بالأموال-المجمدة-1114120109.html

بوتين: لا جدوى من لقاء زيلينسكي حاليا.. وإيران تربط اتفاقها مع واشنطن بالأموال المجمدة

بوتين: لا جدوى من لقاء زيلينسكي حاليا.. وإيران تربط اتفاقها مع واشنطن بالأموال المجمدة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الممكن عقد اجتماع مع زيلينسكي لكن بعد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يرى جدوى من الاجتماع. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T13:17+0000

2026-06-06T13:17+0000

2026-06-06T13:17+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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بوتين: لا جدوى من لقاء زيلينسكي حاليا.. وإيران تربط اتفاقها مع واشنطن بالأموال المجمدة سبوتنيك عربي بوتين: لا جدوى من لقاء زيلينسكي حاليا.. وإيران تربط اتفاقها مع واشنطن بالأموال المجمدة

وأوضح بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه لم يرفض أبدا لقاء زيلينسكي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تطرح حلا سياسيا مستمرا، بينما تواجه أوروبا أزمة متفاقمة فيما تتقلص أدوات دعم أوكرانيا".مستشار خامنئي يقول إن الاتفاق مع أمريكا مشروط بالأموال الإيرانية المجمدةقال مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، إن التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.وفي سياق متصل، قلّل ترامب من قدرة إيران على منع واشنطن من الوصول إلى اليورانيوم المخصب، لافتا إلى أن بلاده "لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، وأنها تستطيع الحصول عليه الآن، سواء باتفاق أو من دون اتفاق".واعتبر بني تميم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الإفراج يعد اختبارًا حقيقيًا لجدية واشنطن قبل أي نقاش سياسي أو أمني، والكرة الآن في ملعب ترامب".وفد "حماس" يصل القاهرة لبدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وسط استمرار القصف الإسرائيلي للقطاعأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، وصول وفد بقيادة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار بدء جولة جديدة من المفاوضات، لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث آليات الدخول في مرحلته الثانية.وقالت الحركة، في بيان، إن الوفد سيلتقي "مسؤولين مصريين ووسطاء لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تحكم على سكان غزة بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهذه مسؤولية الوسطاء والمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه "ليس أمام سكان غزة أي اختيارات، وهذا الاتفاق هو اتفاق استسلام جزئي بالمعنى السياسي".اقتصاديا: الرئيس الروسي يؤكد أن دول "بريكس" تستحوذ على ربع الصادرات العالمية وتحقق نصف حجم نمو الاقتصاد العالميأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول مجموعة "بريكس" تستحوذ على ما يقرب من ربع الصادرات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤشر في ارتفاع مستمر.وأضاف في كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن "حجم التبادل التجاري الداخلي لدول "بريكس" بلغ أكثر من تريليون دولار في العام، وشكلت صادرات دول المجموعة العام الماضي، ما يقرب من ربع الصادرات العالمية".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بريكس" أصبحت تنافس مجموعة السبع اقتصاديا واستراتيجيا، وتفتح الباب لنظام مالي عالمي جديد يقلل الاعتماد على الدولار عبر التجارة البينية مع الدول النامية".مصر.. طلب إحاطة للحكومة بشأن الترويج لمطاعم "نظام الطيبات" المثير للجدلقال عضو مجلس النواب المصري، النائب أشرف أمين، إنه قدّم طلب إحاطة للبرلمان بسبب انتشار مطاعم تروج أنها تستخدم "نظام الطيبات" المثير للجدل دون سند علمي أو صحي.وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الغذاء والصحة العامة يعدان خطا أحمر.وأفاد النائب بأن بعض المطاعم بدأت في الترويج لهذا النظام سعيا وراء جلب العملاء.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "مع طلب الإحاطة البرلماني الذي وجه للحكومة لأن على الحكومة من خلال هيئة سلامة الغذاء دورا للتصدي لهذا الترويج لأنه يتناقض مع العلم الصحيح والبحث العلمي".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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