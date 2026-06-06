https://sarabic.ae/20260606/صحيفة-أمريكية-نطاق-تجسس-إسرائيل-على-المسؤولين-الأمريكيين-تجاوز-الخط-الأحمر-1114129820.html
صحيفة أمريكية: نطاق تجسس إسرائيل على المسؤولين الأمريكيين تجاوز الخط الأحمر
صحيفة أمريكية: نطاق تجسس إسرائيل على المسؤولين الأمريكيين تجاوز الخط الأحمر
سبوتنيك عربي
أفادت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن نطاق التجسس الإسرائيلي عليهم، في خضم المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قد تجاوز بالفعل الخطوط الحمراء ووصل إلى مستوى... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T19:42+0000
2026-06-06T19:42+0000
2026-06-06T19:42+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_0:66:1272:782_1920x0_80_0_0_455567fed1b83d3fb7b4da69458882a5.jpg
وأضافت الصحيفة: "لطالما عرفت إسرائيل والولايات المتحدة وتسامحتا مع تجسس كل منهما على الآخر. لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الجهود الإسرائيلية المكثفة لاستطلاع موقف الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران قد تجاوزت الخطوط الحمراء".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول سابق، أن البنتاغون قلقٌ إزاء تزايد أنشطة التجسس من جانب إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260530/البيت-الأبيض-يكشف-نتائج-أحدث-تقرير-طبي-بشأن-صحة-ترامب-1113881552.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_71:0:1202:848_1920x0_80_0_0_24b5b7aac24fd32cacf0793b7afb008b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
صحيفة أمريكية: نطاق تجسس إسرائيل على المسؤولين الأمريكيين تجاوز الخط الأحمر
أفادت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن نطاق التجسس الإسرائيلي عليهم، في خضم المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قد تجاوز بالفعل الخطوط الحمراء ووصل إلى مستوى حرج، بل و"غير لائق".
وأضافت الصحيفة: "لطالما عرفت إسرائيل والولايات المتحدة وتسامحتا مع تجسس كل منهما على الآخر. لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الجهود الإسرائيلية المكثفة لاستطلاع موقف الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران قد تجاوزت الخطوط الحمراء".
وتشير تقارير الاستخبارات الأمريكية تحديداً إلى أن إسرائيل تتنصت على المكالمات الهاتفية لعدد من الشخصيات، من بينهم المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ونائب وزير الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي.
ذكر تقريرٌ آخر مماثل، استشهدت به المجلة، أن "مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد من إسرائيل قد ارتفع إلى مستويات حرجة في الأسابيع الأخيرة".
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول سابق، أن البنتاغون قلقٌ إزاء تزايد أنشطة التجسس من جانب إسرائيل.