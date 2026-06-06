https://sarabic.ae/20260606/عون-يدين-مقتل-ضابطين-وعسكري-في-الجيش-اللبناني-بالنبطية-انتهاك-إسرائيلي-لسيادة-البلاد-1114111561.html

عون يدين مقتل ضابطين وعسكري في الجيش اللبناني بالنبطية: انتهاك إسرائيلي لسيادة البلاد

عون يدين مقتل ضابطين وعسكري في الجيش اللبناني بالنبطية: انتهاك إسرائيلي لسيادة البلاد

سبوتنيك عربي

دان الرئيس اللبناني جوزاف عون، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

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واعتبر عون أن هذا الاعتداء "يشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في ظل تصعيد مستمر يهدد أمن واستقرار الجنوب، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر مفاوضات واشنطن، للحد من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".وتقدّم عون بأحر التعازي إلى قيادة الجيش وعائلات الشهداء، منوّهًا بتضحيات العسكريين، الذين يسقطون دفاعًا عن الوطن وسيادته، وأكد أن لبنان "لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه ولن يتراجع عن تمسكه بحقوقه الوطنية"، وفقًا لبيان من الرئاسة اللبنانية.ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية وصفها بـ"العدوانية" استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في منطقة النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبة عميد ونقيب وجندي.وأكد الجيش أن "استمرار العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان والجيش والشعب يزيد المؤسسة العسكرية صلابة وإصرارًا على التصدي لهذه الاعتداءات"، مشيرًا إلى أن "هذه الهجمات تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260603/الجيش-اللبناني-مقتل-جندي-وإصابة-ضابط-باستهداف-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1114003016.html

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