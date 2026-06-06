https://sarabic.ae/20260606/مدير-مكتب-تريندز-في-موسكو-162-باحثا-جاهزون-للتعاون-مع-سبوتنيك-1114114113.html

مدير مكتب "تريندز" في موسكو: 162 باحثا جاهزون للتعاون مع "سبوتنيك"

مدير مكتب "تريندز" في موسكو: 162 باحثا جاهزون للتعاون مع "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

كشف مدير مكتب مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات في موسكو، محمد رشوان، اليوم السبت، عن آفاق التعاون البحثي والإعلامي بين "تريندز" و"سبوتنيك"، ودور الدراسات... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T11:20+0000

2026-06-06T11:20+0000

2026-06-06T11:20+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

سبوتنيك

العالم

حوارات

حصري

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وجاءت تصريحات رشوان على هامش جلسة "وسائل الإعلام من الجيل القادم: استجابة للتحديات العالمية"، ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.* ما أبرز مجالات التعاون البحثي التي ترونها واعدة بين "تريندز" و"سبوتنيك" خلال الفترة المقبلة؟نحن مهتمون للغاية بتعزيز التعاون مع "سبوتنيك"، خاصة بعد توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأبحاث الإعلامية وتعزيز الثقة في التحليلات والدراسات المشتركة.* وكيف يمكن أن ينعكس هذا التعاون على مخرجات العمل البحثي والإعلامي؟يضم "تريندز" أكثر من 162 باحثا وخبيرا في مختلف التخصصات، وجميعهم على استعداد للمشاركة في هذا التعاون. ونتطلع إلى تقديم دراسات وتحليلات رصينة ومبتكرة تشكل إضافة نوعية لمحتوى ومنصات "سبوتنيك"، وتسهم في فهم أعمق للقضايا الإقليمية والدولية.وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.

https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-القطب-الشمالي-بديل-لوجستي-موثوق-في-ظل-أزمة-هرمز-1114111141.html

https://sarabic.ae/20260605/رئيسة-تنزانيا-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-1114096546.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, سبوتنيك, العالم, حوارات, حصري