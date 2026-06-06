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منتخب عربي يتلقى خسارة ثقيلة بخماسية أمام بلجيكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026
منتخب عربي يتلقى خسارة ثقيلة بخماسية أمام بلجيكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تلقى المنتخب التونسي هزيمة قاسية أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل،... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T15:56+0000
2026-06-06T15:56+0000
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وقدم منتخب تونس، الذي يستعد للمشاركة في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، أداءً مخيبًا للآمال، بعدما استقبل هدفًا في الشوط الأول قبل أن ينهار بشكل كامل في الشوط الثاني وسط تراجع دفاعي واضح وأخطاء فنية وتكتيكية أثارت علامات استفهام حول خيارات الجهاز الفني بقيادة المدرب صبري اللموشي، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت بداية التسجيل عبر البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 27، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.واستغل البلجيكي كيفين دي بروين النقص العددي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، حيث أضاف دودي لوكيباكيو الهدف الرابع في الدقيقة 84، ثم اختتم نيكولاس راسكين الخماسية في الدقيقة 86.وتأتي هذه الخسارة الثقيلة بعد أيام من هزيمة تونس أمام النمسا بهدف دون رد، ما يثير قلقًا في الأوساط الكروية التونسية قبل خوض غمار كأس العالم، وسط انتقادات للأداء الدفاعي والخيارات الفنية للمدرب.ومن المقرر أن يشارك المنتخب التونسي في مونديال 2026، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، فيما يلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة رفقة مصر ونيوزيلندا وإيران.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار بلجيكا اليوم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تونس اليوم, أخبار بلجيكا اليوم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية

منتخب عربي يتلقى خسارة ثقيلة بخماسية أمام بلجيكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026

15:56 GMT 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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تلقى المنتخب التونسي هزيمة قاسية أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.
وقدم منتخب تونس، الذي يستعد للمشاركة في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، أداءً مخيبًا للآمال، بعدما استقبل هدفًا في الشوط الأول قبل أن ينهار بشكل كامل في الشوط الثاني وسط تراجع دفاعي واضح وأخطاء فنية وتكتيكية أثارت علامات استفهام حول خيارات الجهاز الفني بقيادة المدرب صبري اللموشي، وفقا لمواقع رياضية.
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وجاءت بداية التسجيل عبر البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 27، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز المنتخب البلجيكي تفوقه بهدف ثانٍ عبر تشارلز دي كيتيلاري في الدقيقة 52، قبل أن تتعقد مهمة “نسور قرطاج” بطرد اللاعب إسماعيل الغربي في الدقيقة 61.
واستغل البلجيكي كيفين دي بروين النقص العددي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، حيث أضاف دودي لوكيباكيو الهدف الرابع في الدقيقة 84، ثم اختتم نيكولاس راسكين الخماسية في الدقيقة 86.
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وتأتي هذه الخسارة الثقيلة بعد أيام من هزيمة تونس أمام النمسا بهدف دون رد، ما يثير قلقًا في الأوساط الكروية التونسية قبل خوض غمار كأس العالم، وسط انتقادات للأداء الدفاعي والخيارات الفنية للمدرب.
ومن المقرر أن يشارك المنتخب التونسي في مونديال 2026، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، فيما يلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة رفقة مصر ونيوزيلندا وإيران.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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