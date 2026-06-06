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https://sarabic.ae/20260606/وزير-الداخلية-الباكستاني-يصل-إلى-طهران-للقاء-مسؤولين-إيرانيين-بينهم-عراقجي-1114126456.html
وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي
وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي
سبوتنيك عربي
وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يجري لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T17:18+0000
2026-06-06T17:18+0000
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وذكرت الوكالة الإيرانية "تسنيم"، أنه "وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل قليل. من المقرر أن يجري خلال زيارته لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي".ونقلت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.
https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الإيرانية-إسرائيل-لا-تريد-للبنان-الأمن-والاستقرار-والإعمار-1114121454.html
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العالم, إيران, باكستان
العالم, إيران, باكستان

وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي

17:18 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يجري لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي.
وذكرت الوكالة الإيرانية "تسنيم"، أنه "وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل قليل. من المقرر أن يجري خلال زيارته لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي".

وبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تريد للبنان الأمن والاستقرار والإعمار
14:08 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
وأفادت صحيفة غربية بأن هذه المناقشات طرحت خلال اجتماع عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون.
ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.
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