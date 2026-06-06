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وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي
وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي
سبوتنيك عربي
وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يجري لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T17:18+0000
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وذكرت الوكالة الإيرانية "تسنيم"، أنه "وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل قليل. من المقرر أن يجري خلال زيارته لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي".ونقلت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.
https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الإيرانية-إسرائيل-لا-تريد-للبنان-الأمن-والاستقرار-والإعمار-1114121454.html
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العالم, إيران, باكستان
وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم عراقجي
وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يجري لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي.
وذكرت الوكالة الإيرانية "تسنيم"، أنه "وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل قليل. من المقرر أن يجري خلال زيارته لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في إيران، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي".
وبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران.
ونقلت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
وأفادت صحيفة غربية بأن هذه المناقشات طرحت خلال اجتماع عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون.
ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.